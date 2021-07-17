Пришлось вырезать: мужчина зажал половой орган замком на 2 недели (фото)

Мужчина в Таиланде засунул свой пенис в навесной замок и не смог достать. Половой орган застрял основанием в дужке из-за отека.

Об этом сообщает Dailymail.

Проходить незадачливому таиландцу в таком виде пришлось около 2 недель. Мужчине 38 лет, он холостяк. Снять замок с полового члена ему пыталась помочь мать. По ее словам он любит засовывать его в небольшие отверстия.

Чтобы снять замок с пениса мужчины хирургам понадобилось пол часа и резак. Теперь половой орган мужчины поврежден из-за заражения. Медики прописали ему антибиотики. Они сообщили, что если бы мужчина не обратился к врачам все могло бы закончиться гангреной.

Мать пострадавшего также рассказала, что мужчина сделал это от скуки из-за того, что не выходит из дома в страхе перед эпидемией коронавируса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что врачи впервые диагностировали вертикальный перелом пениса.