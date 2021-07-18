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Как в анекдоте: две женщины несколько часов не могли разъехаться в киевском дворе

Как в анекдоте: две женщины несколько часов не могли разъехаться в киевском дворе
Обновлено 16:12 Сегодня Телеграф

В Киеве из-за "правил" жильцов дома две автоледи около двух часов не могли разъехаться. В итоге принципиальный вопрос пришлось решать полицейским. 

Своей историей поделилась жительница Киева Вера Чигрин. 

Она указала, что ситуация произошла на улице Ахматовой, 13а. По ее словам, выехавший на встречу "Смарт" мог сдать назад три метра и пропустить ее автомобиль, однако женщина за рулем заявила, что у жильцов этого дома свои правила и предложила Чигриной самой уступить дорогу.

В конечном итоге, после двух часов стояния, прибывшие на место полицейские объяснили автоледи на "Смарте", что на ее полосе помеха и она должна уступить дорогу. 

"В итоге, пока они стояли на аварийке всё это время, сел аккумулятор. Но, полицейские помогли оттолкнуть их смартик на свободное место, чтобы я проехала. Товарищи, это же треш", - написала она. 

Как сообщалось ранее, на дороге в курортную Кирилловку образовались длинные очереди.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Полиция.
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