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На пути в Кирилловку образовались огромные пробки, семьи с детьми жарятся на солнце из-за ремонта дорог

На пути в Кирилловку образовались огромные пробки, семьи с детьми жарятся на солнце из-за ремонта дорог
Обновлено 15:42 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Из-за ремонтных работ на ведущей из курортной Кирилловки дороге образовались огромные очереди 

Об этом сообщила в Фейсбук журналистка Екатерина Данилина-Левочко.

"Разгар лета... ремонт дороги... люди стоят на раскалённом солнце часы... Организован подвоз воды? На месте работает дорожная полиция, помогая наладить проезд? Слов нет", - написала она. 

"Ужасная пробка по дороге с Кирилловки в Мелитополь. Почти в каждой машине дети, животные... жара", - отметила пользователь сети Елена Заменягре. 

 
 
 
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Публикация от Олена Заменягре (@olenazamenyagre)

 

Согласно данным карт Google, медленное движение автомобилей фиксируется не только на выезде, но и на въезде в город. 

Как сообщалось ранее, в разгар курортного сезона подобная картина на дорогах Украины наблюдается не редко. Так недавно в сети появилось видео огромных пробок на дороге, ведущей из Черноморска в Одессу, куда люди обычно приезжают для того, чтобы провести выходные. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 173

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Запорожская область, Пробки, Кирилловка.
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