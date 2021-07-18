На пути в Кирилловку образовались огромные пробки, семьи с детьми жарятся на солнце из-за ремонта дорог

Из-за ремонтных работ на ведущей из курортной Кирилловки дороге образовались огромные очереди

Об этом сообщила в Фейсбук журналистка Екатерина Данилина-Левочко.

"Разгар лета... ремонт дороги... люди стоят на раскалённом солнце часы... Организован подвоз воды? На месте работает дорожная полиция, помогая наладить проезд? Слов нет", - написала она.

"Ужасная пробка по дороге с Кирилловки в Мелитополь. Почти в каждой машине дети, животные... жара", - отметила пользователь сети Елена Заменягре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олена Заменягре (@olenazamenyagre)

Согласно данным карт Google, медленное движение автомобилей фиксируется не только на выезде, но и на въезде в город.

Как сообщалось ранее, в разгар курортного сезона подобная картина на дорогах Украины наблюдается не редко. Так недавно в сети появилось видео огромных пробок на дороге, ведущей из Черноморска в Одессу, куда люди обычно приезжают для того, чтобы провести выходные.