Водители "поджариваются", но упорно движутся к цели: на пути из Черноморска в Одессу - гигантская пробка (видео)

В Одесской области - километровые пробки на дорогах. Жители региона собираются в Одессу на выходные. В частности - из Черноморска.

Об этом сообщил 7 канал в Телеграм.

На видео видно, что в тянучке на двухполосной дороге застряли не только владельцы легкового транспорта, но и грузовики с прицепами.

Из-за этого машины едут в три полосы. Дорога проходит через населенный пункт вдоль частных домов.

Автор видео отмечает, что пробку вызвала "миграция выходного дня" и в воскресенье стоит ждать подобного в обратном направлении.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что в пятницу 16 июля на трассе Киев-Одесса перевернулась фура с зерном. Проезд машин по дороге был затруднен.