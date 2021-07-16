Водители "поджариваются", но упорно движутся к цели: на пути из Черноморска в Одессу - гигантская пробка (видео)

В Одесской области - километровые пробки на дорогах. Жители региона собираются в Одессу на выходные. В частности - из Черноморска.
Об этом сообщил 7 канал в Телеграм.
На видео видно, что в тянучке на двухполосной дороге застряли не только владельцы легкового транспорта, но и грузовики с прицепами.
Из-за этого машины едут в три полосы. Дорога проходит через населенный пункт вдоль частных домов.
Автор видео отмечает, что пробку вызвала "миграция выходного дня" и в воскресенье стоит ждать подобного в обратном направлении.
Напомним, "Телеграф" сообщал, что в пятницу 16 июля на трассе Киев-Одесса перевернулась фура с зерном. Проезд машин по дороге был затруднен.