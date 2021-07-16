Фура с зерном, перевернувшись, заблокировала трассу "Киев - Одесса" (видео момента)

В пятницу 16 июля на трассе Киев-Одесса перевернулась фура с зерном. Об этом сообщает Telegram канал Одесса INFO

Аварию на свой видеорегистратор запечатлел очевидец, который ехал позади. На ролике можно увидеть, как водитель грузовика не справился с управлением, после чего машина перевернулась. Зерно рассыпалось по трассе, тем самым затруднив проезд автомобилей.

Автор видео остановился, чтобы поинтересоваться самочувствием водителя, тот оказался цел и невредим. Остальные водители предпочли проехать мимо.

Аварии на украинских дорогах далеко не редкость. ДТП на днях произошло не только на трассе Киев-Одессса, на Гостомельском шоссе под Киевом на этой неделе в аварию попала маршрутка. Также, на днях, в Киеве произошло страшное ДТП, водитель иномарки снёс скутер и врезался в самосвал. Об этом ранее сообщает "Телеграф".