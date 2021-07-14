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В Киеве пьяный на Hondе снес скутер и врезался в самосвал, есть погибший - детали и фото ДТП

В Киеве пьяный на Hondе снес скутер и врезался в самосвал, есть погибший - детали и фото ДТП
Обновлено 14:15 Сегодня Телеграф

В Киеве на улице Бударина, возле санатория "Победа" водитель автомобиля Honda не заметил скутер и врезался в него на большой скорости. После этого буквально затормозил в грузовик DAF. Предварительно машины двигались в сторону Брест-Литовского шоссе. 

ДТП Киев

погибшая в ДТП Киев

Согласно словам очевидцев за рулем скутера была женщина. Она оказалась под колесами легковушки, которая протащила ее полтора десятка метров. Медики констатировали, что смерть наступила мгновенно, тело погибшей доставали спасатели. 

ДТП Киев

ДТП Киев

Водитель Honda был в состоянии алкогольного опьянения - проверка на алкотестере показала 2, 59 промилле.

На месте работают правоохранители, которые выяснят все обстоятельства и причины трагедии. 

следователи работают

авария в КиевеХонда затормозила в самосвалВ ДТП погиб водительПогиб водитель скутера

Ранее "Телеграф" сообщал, что под Киевом перевернулась легковушка в которой было 12 человек. 

Фото: Василий Мозговой

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Киев, ДТП, Honda, Скутер, Самосвал.
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