С Днем тренера! Самые уморительные приколы в картинках к празднику

В понедельник, 19 июля, в Украине отмечается профессиональный праздник - День тренера.

Этот праздник был введен в 2021 году Указом Президента Украины Владимира Зеленского № 263/2021 от 24 июня "…на поддержку инициативы работников сферы физической культуры и спорта".

Дата 19 июля выбрана не случайно. Именно в этот день 1996 года Украина впервые приняла участие в Олимпийских играх как независимое государство и самостоятельная команда.

В честь Дня тренера "Телеграф" сделал подборку самых смешных картинок и мемов к празднику для поднятия настроения в этот летний день.

Напомним, что 19 июля также отмечается народный праздник - Сысоев день.