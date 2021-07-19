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С Днем тренера! Самые уморительные приколы в картинках к празднику

С Днем тренера! Самые уморительные приколы в картинках к празднику
Обновлено 14:37 Сегодня Телеграф

В понедельник, 19 июля, в Украине отмечается профессиональный праздник - День тренера.

Этот праздник был введен в 2021 году Указом Президента Украины Владимира Зеленского № 263/2021 от 24 июня "…на поддержку инициативы работников сферы физической культуры и спорта".

Дата 19 июля выбрана не случайно. Именно в этот день 1996 года Украина впервые приняла участие в Олимпийских играх как независимое государство и самостоятельная команда.

В честь Дня тренера "Телеграф" сделал подборку самых смешных картинок и мемов к празднику для поднятия настроения в этот летний день.

День тренера приколы

День тренера приколы

День тренера приколы

День тренера приколы

День тренера приколы

День тренера приколы

День тренера приколы

День тренера приколы

День тренера приколы

День тренера приколы

День тренера приколы

День тренера приколы

День тренера приколы

День тренера приколы

День тренера приколы

День тренера приколы

Напомним, что 19 июля также отмечается народный праздник - Сысоев день.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 168

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Праздники, Приколы, День тренера.
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