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Какой праздник 19 июля: народные приметы и запреты

Какой праздник 19 июля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В понедельник, 19 июля, почитается память преподобного Сисоя Великого и мученика Ермия Афинского.

Сисой был отшельником и 60 лет жил в Египетской пустыне в пещере, ранее освященной молитвами его предшественника - преподобного Антония Великого. За свою высокую духовность Сысой был награжден Господом даром чудотворения. Был милостив к ближним, но очень строгим по отношению к себе.

Ермий родился в Афинах и проповедовал христианство. Во время гонений при императоре Нумерианом Ермий был арестован и казнен.

Сисой Великий монах

На Руси верили, что в этот день роса обладает особыми целебными свойствами. Считалось, что она придавала сил, бодрости, дарила взрослым и детям крепкое здоровье. В народе говорили: "Сысой - ходи по росе босой".

роса на траве

Народные приметы 19 июля

  • Если утром пройтись босиком по росе, то весь год здоровым будешь.

  • Месяц кажется зеленоватым - в ближайшие дни начнутся дожди, кажется большим и туманным - возможно похолодание, блестящим и белым - будет холодная погода без осадков.

  • Облака пожелтели - будет дождь.

  • Родившиеся 19 июля проживут свою жизнь, плывя по течению.

Что запрещено делать 19 июля

  • Женщинам в этот день работать нежелательно. Ранее 19 июля уборкой в доме занимался мужчина, чтобы обезопасить свою жену и дочерей от злых духов.

  • Не следует охотиться в 19-й день июля - удачи не будет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на этой неделе украинцам стоит ожидать существенное ослабление жары.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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