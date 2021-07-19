Какой праздник 19 июля: народные приметы и запреты

В понедельник, 19 июля, почитается память преподобного Сисоя Великого и мученика Ермия Афинского.

Сисой был отшельником и 60 лет жил в Египетской пустыне в пещере, ранее освященной молитвами его предшественника - преподобного Антония Великого. За свою высокую духовность Сысой был награжден Господом даром чудотворения. Был милостив к ближним, но очень строгим по отношению к себе.

Ермий родился в Афинах и проповедовал христианство. Во время гонений при императоре Нумерианом Ермий был арестован и казнен.

На Руси верили, что в этот день роса обладает особыми целебными свойствами. Считалось, что она придавала сил, бодрости, дарила взрослым и детям крепкое здоровье. В народе говорили: "Сысой - ходи по росе босой".

Народные приметы 19 июля

Если утром пройтись босиком по росе, то весь год здоровым будешь.

Месяц кажется зеленоватым - в ближайшие дни начнутся дожди, кажется большим и туманным - возможно похолодание, блестящим и белым - будет холодная погода без осадков.

Облака пожелтели - будет дождь.

Родившиеся 19 июля проживут свою жизнь, плывя по течению.

Что запрещено делать 19 июля

Женщинам в этот день работать нежелательно. Ранее 19 июля уборкой в доме занимался мужчина, чтобы обезопасить свою жену и дочерей от злых духов.

Не следует охотиться в 19-й день июля - удачи не будет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на этой неделе украинцам стоит ожидать существенное ослабление жары.