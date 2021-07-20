Пробка из-под минералки выстрелила парню в глаз: жертва ЧП записал эксперимент на видео

На минувшей неделе 28-летний житель Львова Андрей Зубко получил серьезную травму глаза – когда, испытывая жажду, открывал свою любимую сильногазированную воду "Миргородская" и не смог удержать в руках отвинченную крышечку. Эту самую крышечку производитель с недавних пор, в целях защиты экологии от засилья пластика, сделал гораздо меньше размерами, потому под давлением она становится неуправляемой и удержать ее пальцами сложно. Возможно, это происходит далеко не с каждой бутылкой, но такая опасность реально существует. Следовательно, может пострадать любой потребитель.

После того как история Андрея Зубко получила широкую огласку, представители компании IDS Borjomi Ukraine связались с пострадавшим, согласились оплачивать лечение до тех пор, пока зрение не восстановится полностью, компенсировали 1000 гривен, потраченных на лекарства и презентовали два пака безопасной воды Borjomi.

Но, оказывается, далеко не все поверили в его рассказ, хотя в комментариях к первому посту некоторые пользователи приводили подобные примеры из собственной практики.

Тогда львовянин, переживая уже за других людей, решил провести эксперимент и снять его на видео. В том же магазине, где он купил травмировавшую его бутылку, попросил найти ее "родственниц" из той же самой партии. Принес пару бутылок домой и уже перед камерой мобильного телефона со всеми предосторожностями одну за другой открыл их. Что радует? Вторая крышка позволила спустить СО2 из бутылки постепенно. А вот первая крышка с необузданной силой взлетела в воздух.

"Смотрите - и берегите свои глаза!" – советует Андрей, на всякий случай сообщая данные о партии газировки с шальными крышками: 12.02.21 04:54.