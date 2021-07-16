Осторожно, выстрелит: во Львове крышкой от газировки мужчине травмировало глаз. В чем кроется опасность?

То, что пробки от шампанского при открытии бутылки могут выстрелить в потолок, известно, пожалуй, всем. Граждане также знают, что сильногазированные напитки следует открывать аккуратно, в противном случае, улетит и крышка, и немало воды выплеснется на землю. Но даже соблюдая все предосторожности, оказывается, можно получить серьезную травму. Об этом в качестве предупреждения 15 июля не преминул сообщить на своей странице в Фейсбуке 28-летний житель Львова Андрей Зубко.

"Купить минералки и потерять глаз. Громко сказано, но, как говорится, до беды недалеко. Я не слишком часто что-то пощу в Фейсбук, но тут решил поделиться, чтобы таких, как я, было меньше. Не знаю, я такой везучий или еще у кого-то была такая ситуация, когда выстреливает пробка от минералки? Купил себе "Миргородскую", хорошая такая вода, давно ее покупаю, и вот, после того как компания уменьшила размер крышки, при открывании она просто выстреливает. Было у меня так несколько раз, но обходилось без приключений до сегодняшнего дня. Как только начал открывать пробку - выстрелила прямо в глаз. В результате получил контузию правого глазного яблока, повреждение роговицы глаза и кровоизлияние. Сейчас правым глазом ничего не вижу, все как в тумане..."

"Телеграф" пообщался с пострадавшим мужчиной.

- Крышку я открываю обычно очень осторожно, потому что прецеденты уже были - рассказывает Андрей Зубко. – Но тогда, выстреливая, крышки оставались у меня в руке. А в этот раз я как-то упустил из виду эти меры предосторожности, потому что, когда человек хочет пить, то думает о воде, а не об опасности, связанной с ней. Только начал открывать крышку, а она как хлопнет - прямо мне в глаз. И с такой силой, что я сначала даже не понял, что произошло.

По словам львовянина, минут 20 он надеялся, что боль от удара крышкой в глазу пройдет. Но тот покраснел, место вокруг него опухло, и самое страшное, что Андрей им видел все как в тумане. Он отправился к окулисту, где и узнал свой диагноз: "контузия глазного яблока, повреждение роговицы глаза, кровоизлияние в глаз".

- Сначала хотели положить на больничную койку, но я отказался. Врач выписал мне лекарств на 900 гривен – капли, мази – велел три дня лечиться, а затем прийти на очередной прием.

Такая травма выбила Андрея Зубко из колеи: "При такой травме противопоказаны любые физические нагрузки – я не могу ничего поднимать, ни на велосипеде ездить, ни быстро двигаться. Да и просто смотреть на белый день тяжело, потому что сильно болит правый глаз, а из-за этого получается большая нагрузка и на левый глаз".

Молодой человек считает, что травмироваться в таком случае может и посторонний человек из числа окружающих. К самой воде у него нет претензий, потому он и отдает предпочтение ей. А причину видит именно в том, что укороченную в экологических целях крышку сильногазированной минералки очень сложно удержать в руках: "Когда крышечка стала короче – бутылки стали выстреливать, раньше такого не было". Особенно, если вода теплее, чем из холодильника, или ее трясли, пока везли и отпускали покупателю, то бутылка превращается в подобие взрывпакета. "Я, как инженер, думаю, что там слишком маленькая резьба, потому под давлением крышка взлетает".

Когда материал готовился к публикации, представители производителя "взрывоопасной" воды связались с Андреем Зубко – извинились и предложили компенсировать стоимость лекарств. Андрей согласился на компенсацию, однако история еще не завершилась – вопрос претензий к компании остается открытым до итогов лечения глаза.

Если зрение не восстановится, то пострадавший намерен перевести отношения с производителями воды в юридическую плоскость, подать на "Миргородскую" в суд.

"Справка от врача у меня есть. До этого у меня было 100-процентное зрение, а вчера проверил - на 60% на правом глазу зрение упало, – печалится потребитель. - Хотя врач говорил, что зрение должно бы восстановиться".

Друзья поддерживают Андрея, считая, что производитель должен был предусмотреть такую опасность и предотвратить ее. Ситуацию обсуждают в комментариях под постом.

"Мне когда-то "Моршинская" и старой пробкой нормально выстрелила. Но не с такими последствиями", – делится опытом Мирослав.

"В США можно спокойно подать в суд и получить серьезную компенсацию. Все помнят случай, когда женщина обожгла руки кофе из Макдональдса - с тех пор на кружках начали отмечать "осторожно, горячо", ну а у нас, кто его знает...", – подсказывает Глеб.

"Для начала надо подать жалобу в Госпродпотребслужбу", – считает Алексей.

Алина советует: "Можно попробовать подать иск, но было бы хорошо найти еще людей, которые оказывались в подобной ситуации после приобретения этой воды".

"Сегодня почти такая же ситуация была у моего брата, то есть, он также открывал воду "Миргородская" и когда открывал, то крышка выстрелила в палец руки – теперь там синяк", - сообщает Владимир.

"Я думаю, что компания должна знать об этой проблеме, а если нет, то я куплю упаковку воды и, даю гарантию, что несколько бутылок выстрелят", – планирует сам Андрей.

"Кстати, те чертовы крышечки несколько раз у меня выстреливали, правда, в руке, - поддержала Андрея Марьяна. – Действительно, они неудобные, невозможно закрутить никогда, и теперь видно, что опасные. Я вечно пугаюсь этих крышечек. И особенно, когда бутылка где-то взболталась, то откручиваешь, а крышка прямо взрывается. Да и вообще очень неудобный девайс стал (я понимаю, маркетинг, экология, но должен быть и смысл во всем этом)".

Собеседник припомнил, что уменьшали высоту крышечек и другие компании, однако там такой проблемы не возникало.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто владеет компаниями по производству и продаже минеральных вод в Украине. За брендом "Миргородская" стоит IDS Borjomi International, которая входит в российскую финансово-инвестиционную корпорацию "Альфа банк".