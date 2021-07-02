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Россияне, офшоры и другие: кто поит украинцев минеральными водами
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Россияне, офшоры и другие: кто поит украинцев минеральными водами

Россияне, офшоры и другие: кто поит украинцев минеральными водами
07:15 Сегодня Телеграф

Сложно найти что-то лучше в жаркий летний день, чем глоток холодной минеральной воды. Но кто обеспечивает украинцев этим самым глотком и кому наши граждане платят свои гривны? "Телеграф" подробно разобрался в этих вопросах.

Нужный товар с постоянно растущим рынком

Как известно, вода является базовой ценностью для человека, в прямом смысле жизненно важной для здорового организма, в среднем состоящего на 60% из воды. Поэтому нет ничего удивительного в том, что спрос на газированную и негазированную минеральную воду в Украине постоянно растет. Как показывает изучение рынка, в среднем на 8-10% ежегодно, составив в 2019 году 150 млн дал (декалитров) или 1,5 млрд литров воды.

Однако при этом потребление минеральной воды украинцами далеко от рекомендуемых медициной норм. Так, средний украинец потребляет порядка 40 литров минеральной воды в год. При норме потребления воды в 1,5-2 литра это означает, что на жидкость, обогащенную минералами, приходится менее 10% воды. Для сравнения, в странах ЕС потребление минеральных вод на 1 человека в среднем в 3-4 раза выше.

Другим отличием культуры потребления минеральных вод от Европы является преобладание в структуре ее потребления газированной воды – 62-63%, в то время как в ЕС до 85% потребляемой минеральной воды – негазированная.

Что касается основных потребителей минеральной воды в Украине, то ими являются жители столицы, Днепропетровской и Харьковской областей.

Хотя в производстве минеральной воды, так или иначе, задействованы десятки производителей. По данным исследования потребительских предпочтений, озвученных "РБК-Украина", на долю двух производителей приходятся более половины продукции, покупаемой украинцами. 

Кипрский офшор с российскими корнями

Наиболее популярные марки минеральной воды в Украине, согласно опросу: Моршинская – 39,7% и "Боржоми" – 27,8%, производимые крупнейшим игроком рынка – IDS Group, в состав которой входят самые известные в стране заводы минвод в Моршине, Трускавце и Миргороде. Свою историю компания начала в 1996 году как ЗАО "Индустриальные и дистрибьюторские системы", а спустя 8 лет получила нынешнее название. В настоящий момент в ассортимент компании входят более 10 брендов хороши знакомых украинцам. 

Хотя находится компания в столице, согласно данным информационно-аналитической платформы YouControl  само ЧАО "Индустриальные и дистрибьюторские системы" принадлежит компании "Интернешнл дистрибьюшен системс", зарегистрированной в кипрском офшоре в городе Лимасол.

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Список директоров кипрской компании с их славянскими именами выдаетвосточноевропейские корни собственников крупнейшего производителя минеральных вод в Украине.

Окончательные же собственники кипрской фирмы – компания IDS Borjomi International, заявленная как крупнейший производитель минеральной воды в России, Украине, Грузии, странах СНГ и Прибалтике. Эта компания – составная часть российской финансово-инвестиционной корпорации "Альфа банк". Согласно отчету компании, в 2020 году ею были проданы более 2 млрд литров минеральных вод. 

Полтавская минералка от днепропетровской еврейской общины

Номер 2 среди предпочтений украинцев – торговая марка "Buvette", которую назвали любимой 21,2% опрошенных украинцев. Несмотря на некое французское звучание, на деле минеральная вода добывается в украинской земле – в селе Майбородовка Полтавской области, производя в среднем 550 тысяч бутылок ежедневно.

Как и в случае с IDS Group, за компанией, занимающейся разливом "Buvette" – ООО "Изумруд лтд" – также стоит кипрский офшор, такое себе LBI INVESTMENTS LIMITED, зарегистрированная в Никосии. 

Впрочем, особых проблем с выявлением стоящих за офшором лиц нет и здесь. По данным того же YouControl, это днепропетровские бизнесмены Евгений Шаринов и Евгений Дверкис – люди, имеющие интересы в пищевой промышленности, прежде всего, в производстве кондитерских изделий и напитков. Оба бизнесмена, кстати, являются членами еврейской общины Днепра и входят в состав ее Попечительского совета наряду с другими бизнесменами, такими как: Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Геннадий Корбан и Александр Дубилет.

"Поляна квасова" с кипрским привкусом

Надо сказать, что вода марки "Buvette", разливаемая украинскими бизнесменами еврейского происхождения через кипрский офшор, вовсе не является чем-то уникальным для рынка. Можно вспомнить, например, еще одного крупного игрока рынка минвод страны – ООО "Корпорация "Украинские минеральные воды". Несмотря на истинно украинское название своих товаров, компания разливает такие ТМ, как "Поляна квасова" и "Свалява". За ней также виднеются те же следы что, и за водой марки "Buvette".

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На 40% "Украинские минеральные воды" принадлежат семейству Котляревских – Мартину и его дочери Анне. Правда, сам Мартин Котляревский, который стоял у истоков формирования еврейской общины в Украине, в начале июня скончался. 

Другие 60% УМВ принадлежат кипрскому офшору WULENBERG FINANCE LIMITED, кто стоит за ним – неизвестно,  поскольку фирма сама находится под управлением другой компании. 

Мировые бренды играют по украинским правилам

Похоже, по мнению производителей минеральных вод в Украине, структуру собственности, как и воду, также надо держать "в тени". Правда, не от воды, а от украинской налоговой.

Так, на рынке минвод активно работает иностранное предприятие "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД", являющееся филиалом греческой компании Coca-Cola Hellenic занимающаяся выпуском товаров бренда Coca-Colа. Украинцам хорошо знаком один из таких брендов на рынке минеральных вод – ТМ "BONAQUA", производимая компанией. 

Но и здесь собственником украинской компании является "БЕВЕРИДЖИЗ ХОЛДИНГЗ ІІ Б.В.", зарегистрированная в Нидерландах,  – еще одной стране с либеральным налоговым законодательством, также часто используемой бизнесом для уклонения от налогов, правда, с куда менее скандальной репутацией, чем Кипр.

Другой мировой бренд, работающий в нашей стране – PepsiСo, занимается выпуском минеральной воды "Аква минерале". 

Вчерашние лидеры "пасут задних"

Как и во многих отраслях, на рынке минеральных вод страны в последние годы случились перемены, по результатам которых объемы продаж у некоторых фирм упали, а кое-кто и вовсе ушел с рынка.

К последним можно отнести Киевский завод безалкогольных напитков "Росинка", стабильно находившийся в десятке крупнейших игроков на рынке минеральных вод. Предприятие в 2015 году понесло большие убытки и в 2016 году было признано банкротом. Как писали СМИ, инициатором банкротства стал российский "Сбербанк".  С тех пор на заводе всем руководит арбитражный управляющий, а завод должен свыше 19 млн грн в бюджет и имеет долги по заработной плате.

Имеет свою долю на рынке и завод "Оболонь", правда, куда более известный своим пенным напитком, во главе с бессменным основным владельцем компании Александром Слободяном. 

Концерн "Орлан", производящий минеральную воду ТМ "Калипсо", также сдал свои позиции, но не спешит раскрывать собственников, реестр которых держит ООО "Интер-сервис-реестр". 

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Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
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Все по теме:

Украина, Боржоми, Минеральная вода, Офшоры, Торговые марки, Моршинская.
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