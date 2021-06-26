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Конец эпохи бедности? Почему из украинских автосалонов исчезли автомобили

Конец эпохи бедности? Почему из украинских автосалонов исчезли автомобили
Обновлено 11:28 Сегодня Телеграф

Хотя после всемирного локдауна в 2020 году вызванного пандемией коронавируса мировой автопром начал выходить из кризиса, а производство и продажи авто расти, его последствия с довольно неожиданной стороны ударили по отрасли весной и привели к дефициту авто. Неким бумерангом это все ударило и по отечественному авторынку. Как это случилось и чего ожидать – разбирался «Телеграф».

Нехватка азиатских чипов привела к кризису отрасли

Еще весной мировые СМИ сообщали о падении производства в мировом автопроме: General Motors до середины мая снизил производство на двух заводах в США и Канаде, компания Hyundai останавливала свое головное предприятие в Южной Корее, у Toyota в марте не работали конвейеры в Чехии, а у Ford - в феврале в Германии, Volkswagen не смог выпустить в прошлом году на разных континентах порядка 100 тысяч автомобилей.
Причиной тому – нехватка микрочипов или полупроводников для производства авто. Объяснялось это снижением спроса на авто во время пандемии и, напротив, ростом спроса на информационно-коммуникационную технику и бытовую электронику.

Во время пандемии коронавируса и перехода на удаленную работу спрос на компьютеры, смартфоны, телевизоры, игровые приставки и прочую электронику значительно вырос. В итоге производители чипов предпочли переориентироваться на поставку своей продукции производителям электроники, и они оказались не готовы к росту спроса на чипы со стороны мировых автопроизводителей в 2021 году, восстановивших и нарастивших свои продажи новых авто.

Ситуация усугубилась с пожарами на заводах-производителях чипов в Японии и, напротив, аномальными морозами в штате Техас, где сосредоточены основные американские производители полупроводников.
Еще больший рост спросов на чипы предрекают в связи с ростом популярности электромобилей, а немецкая консалтинговая компания Roland Berger прогнозирует дефицит полупроводников «еще длительное время после 2021 года».

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Все это привело к рекордной средней стоимости нового легкового авто в США до 38 тысяч долларов по итогам мая и привело к росту цен на подержанные авто как альтернативы для первых. В результате цены на подержанные автомобили в США достигли 68-летнего рекорда, сообщает сайт «Укравтопром». 

Двухмесячные очереди и пустые автосалоны?

По информации «Телеграфа», проблемы с наполнением автосалонов новыми моделями испытывают многие продавцы. Так в автосалонах, торгующих машинами марками Jaguar, Volvo и Land Rover говорят, что приобрести можно авто которые есть на складе, а прибытия заказанных моделей придется ждать до ноября.

Серьезно уменьшился выбор марки Infiniti, так что отсутствует даже часть выставочных моделей, схожая ситуация и у Mercedes. В салонах Audi фактически отсутствуют модели до Q5, дата поступления модели Q3 – неизвестна, а производство Q2 и вовсе приостановлено.

Ауди

В целом наблюдаются проблемы с малым классом седанов.

Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко подтвердил «Телеграфу» проблемы на украинском авторынке вызванные кризисом в мировом автопроме, отметив, что в отрасли появились очереди на авто как минимум в 2 месяца.

«Конечно, у разных производителей продолжительность очередей различна, но появление очередей на рынке - бесспорный факт. Как долго будет сохраняться подобная ситуация – неизвестно, зависит это скорее от производителей и поставщиков, как быстро им удастся решить собственные проблемы», - подчеркнул собеседник «Телеграфа».

Проблемы минимальны, утверждают дилеры

Опрошенные «Телеграфом» представители ряда автомобильных брендов заявили об отсутствии у них проблем с дефицитом авто или минимальных масштабах последствий кризиса мирового автопрома для своих покупателей.

Так, в представительстве Volkswagen в Украине подчеркнули, что «дефицита моделей в компании не наблюдается». В представительстве бренда Renault также заверили, что «на их модельный ряд кризис никак не повлиял».

О единичных проблемах с моделями электромобилей и гибридов сообщили в официальном представительства Mercedes-Benz в Украине.

«На сегодняшний день импортер полностью обеспечивает дилерскую сеть моделями Mercedes-Benz и критического дефицита не наблюдается. В отдельных случаях возникают сложности с поставками электрических и гибридных моделей, но и тут ситуация с каждым днем стабилизируется в лучшую сторону. В целом же в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, автомобильный рынок вырос больше, чем на 30%. Продажи в премиум-сегменте не исключение и Mercedes-Benz по итогам 5-ти месяцев 2021 года демонстрирует рост объемов продаж в сравнении с аналогичным периодом 2020-го года. Лидерами продаж являются внедорожные модели бренда – GLE, GLECoupe, GLS», - подчеркнул генеральный директор компании «АвтоКапитал», официального представительства Mercedes-Benz в Украине, Валерий Анохин.

По словам менеджера по коммуникации «Nissan-Украина» Владимира Иванова, у них нет дефицита основных моделей.

«Благодаря сформированному товарному резерву на складах мы можем предложить своим покупателям основные модели в доступном числе. Более того, начались поставки по предзаказу авто модели Nissan Leaf. Единственная задержка связана с новой моделью Nissan Juke - она будет представлена покупателям несколько позднее чем планировалось ранее – в августе», - отметил собеседник «Телеграфа».

Надо отметить что в целом отечественный авторынок в 2021 году демонстрирует завидный рост: если в январе-мае 2020 года были проданы около 30 тысяч новых авто, то за 5 месяцев 2021 года этот показатель превысил 39 тысяч.

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Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
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Все по теме:

Renault, Nissan, Автомобили, Mercedes, Audi, Авто, Чипы, Volksvagen.
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