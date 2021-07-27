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Страдающий от жары пес стал звездой соцсетей (трогательное видео)

Страдающий от жары пес стал звездой соцсетей (трогательное видео)
04:24 Сегодня Телеграф

Жара утомляет не только людей, но и животных. Чтобы помочь своему питомцу - собаке породы самоед, смышленные хозяева придумали для него "воздушный коридор". На табуретку они установили вентилятор, а для собаки сделали из пододеяльника "охлаждающую будку". Видео сразу стало вирусным в соцсетях.

 Видео в понедельник, 26 июля, опубликовал портал 9gag.

 На видео, которое моментально разлетелось по соцсетям видно, что собака получает удовольствие от прохладного воздуха и благородно лежит в своем новом убежище от жары. Под воздействием прохладного воздуха собака умиленно смотрит на вентилятор и начинает по чуть-чуть засыпать.

Ранее "Телеграф" публиковал трогательную подборку фото забавных животных со всей планеты.

Напомним, 1 августа в Украине завершится кратковременное похолодание и в большинство регионов вернется сильная жара. По информации синоптиков, в начале этой недели и до среды на большей территории страны погоду еще будет обуславливать антициклон. Осадков в этот период не ожидается. Антициклон, который сейчас обуславливает погоду в Украине, будет постепенно разрушаться. Со второй половины недели в дневное и вечернее время возможны грозовые дожди в западных и центральных областях.

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Наталья Магдык
Автор: Наталья Магдык
Просмотры: 177

Все по теме:

Жара, Видео, Юмор, Курьезы, самоед.
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