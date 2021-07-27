Макрона обвешали венками в Полинезии: фото стало вирусным, но оказалось фейком

Президент Франции Эммануэль Макрон на выходных совершил официальный визит на острова Французской Полинезии, где встретился с местными властями.

В частности, он побывал на Хива-Оа на Маркизских островах, где его встретили особо тепло.

Как видно на видео, распространившемся в сети, встречающие жители надели ему на шею сразу несколько традиционных бус леев.

Ситуацию не могли оставить без внимания пользователи сети, которые прифотошопили французскому президенту еще больше леев, из-за чего тот начал походить на "человеческий венок".

Изображение стало вирусным и разлетелось по сети.

Впрочем, на оригинальных фото заметно, что Макрон хоть и получил много венков, но все же их было намного меньше.

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