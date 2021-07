Слишком громко ел: два англичанина подрались из-за громкой трапезы одного из них

Так, один из арендаторов не мог терпеть звук, раздававшийся во время трапезы его соседа, поэтому начался конфликт. Все зашло настолько далеко, что началась драка.

Чтобы прекратить спор, пришлось вызывать полицию.

"Два жителя в общем доме дрались друг с другом из-за того, что один из них слишком громко ел свою еду. Они не захотели выдвигать никаких обвинений, кроме вопроса питания", - сообщил инспектор Даррен Тейлор.

Полицейский даже написал о случае в своем аккаунте в Twitter.

Team attended a somewhat tense situation yesterday in BHill as two tenants in shared accommodation were reported to be fighting each other...due to one of them eating their food too loudly? After separating them, neither wanted to make any allegations apart from the food issue pic.twitter.com/ZHbJ5RHZgA

— Inspector Darren Taylor (@InspectorDarren) July 27, 2021