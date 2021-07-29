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Высказывание Арахамии о шантаже и ядерном оружии взорвало сеть: подборка мемов и фотожаб

Высказывание Арахамии о шантаже и ядерном оружии взорвало сеть: подборка мемов и фотожаб
Обновлено 18:31 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после заявлений об ошибке Украины, не сохранившей ядерный потенциал, стал героем шуток, мемов и фотожаб в социальных сетях. "Телеграф" публикует "подборку народного творчества".

Так, в сообществе "GONI Мемаси" нардепа изобразили в виде одного животного, а еще сравнили с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Тогда как сообщество "Баба і кіт" в фотожабе представила свое видение того, почему "слуга" не спит по ночам.

Пользователь Диана Буцько опубликовала сравнение Арахамии и Ким Чен Ына в стиле "как себя вижу я – как меня видят люди".

Блогер Богдан Процишин пошутил над словами нардепа, вспомнив хит певицы Насти Каменских.

Шутки на тему сказанного Арахамией разносятся не только в Facebook, а и в Twitter и Telegram.

Отметим, что позже Арахамия объяснился за свое резонансное заявление. По его словам, слово "шантажировать" он брал в кавычки. В случае сохранения ядерного потенциала, заявил изданию "Эспрессо" нардеп, Украины была бы более субъектной на международной арене.

Ранее "Телеграф" опубликовал самые юморные картинки и мемы с котами для поднятия настроения за неделю. Тормознутые, эволюционирующие и явно под валерьянкой – на любой вкус.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
Просмотры: 159

Все по теме:

Ядерное оружие, Шутки, Мемы, Фотожабы, Давид Арахамия.
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