"Закроют как Северную Корею" - в Сети раскритиковали заявление Арахамии про Будапештский меморандум

Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, после заявлений о необходимости перенимать опыт Китая в управлении Украиной, решил прокомментировать Будапештский меморандум.

В частности, в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" он сказал, что избавиться от ядерного оружия было фатальной ошибкой.

"Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах", - заявил Арахамия.

В Сети заявление одобрения не встретило. Пользователи напомнили нардепу про опыт Северной Кореи и Ирана, а также назвали заявление "влажными фантазиями" и "беседой ядерных импотентов".

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Директор Центра исследований проблем национальной безопасности Национального университета "Острожская академия" Тарас Жовтенко отметил, что мировым лидерам было бы проще изолировать Украину как Северную Корею и Кремль бы взял страну "на блюдечке".

Справка "Телеграфа": Будапештский меморандум - договор Украины, РФ, США и Великобритании от 5 декабря 1994 года, который дает гарантии безопасности Украине в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Отстаивать свои интересы, но не впадать в истерику рекомендуют политикам эксперты. Стратегически, альтернативы евроатлантическому направлению у страны нет.