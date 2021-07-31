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Порыв ветра сделал из зонта Джонсона “спутниковую тарелку“ на траурной церемонии в Англии (видео)

Порыв ветра сделал из зонта Джонсона “спутниковую тарелку“ на траурной церемонии в Англии (видео)
06:39 Сегодня Телеграф Скриншот

Британский премьер-министр Борис Джонсон на траурном мероприятии в честь погибших сотрудников полиции в Страффордшире (Англия) рассмешил принца Чарльза и других участников церемонии тем, что потерял контроль над зонтиком и сделал из него "спутниковую тарелку".

Об этом сообщает "Express".

Церемония проходила под открытым небом и падал дождь, поэтому присутствующие, включая Джонсона, открыли зонты. 

Когда лить перестало, премьер-министр хотел свернуть зонт, но порыв ветра вывернул эго наизнанку и это вызвало улыбку в тех, кто видел происходящее.

В сети появилось видео курьезного случая.

Принц Чарльз, увидев тщательные попытки Джонсона починить зонт, также не удержался и начал смеяться.

Как сообщает СМИ, публика не переставала улыбаться даже после того, как министр починил зонт. 

Джонсону эта ситуация также показалась забавной и он ответил присутствующим улыбкой.

Что касается события, того дня в Страффордшире установили Мемориальную доску, которая увековечивает память всех правоохранителей, погибших с момента учреждения ведомства в 1749 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, о смешных случаях, которые могут произойти в повседневной жизни.

Также в сеть выложили смешное видео из частного зоопарка "Сафари" в Бердянске Запорожской области на котором детеныши обезьянки и льва мирно играют друг с другом.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Борис Джонсон, Курьезы, Премьер-министр Британии, Смещные случаи.
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