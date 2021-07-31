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Учитель из глубинки зажигательно станцевал на выпускном и стал звездой сети (видео)

Учитель из глубинки зажигательно станцевал на выпускном и стал звездой сети (видео)
Обновлено 23:26 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Полтавской области в селе Маячка местный учитель истории Василий Маслей стал звездой сети, после того как зажигательно станцевал со школьницами на выпускном. 

Видео было обнародовано Нехворощанской ТО в Фейсбук и за месяц набрало более миллиона просмотров и около 6 тысяч репостов. Кроме того, более 340 тысяч просмотров видео собрало на YouTube. 

Издание BBC отмечает, что такая традиция у Маслея существует с 2017 года, тогда он сделал детям подарок на выпускной и станцевал с другими учителями под песню Эдит Пиаф. С тех пор они ежегодно готовят подобные номера. 

Песня, под которую танцевали учитель и ученицы  была выпущена в июне 2021 года дуэтом Galibri и Mavik и носит название "Федерико Феллини". 

За это время на официальном канале исполнителей в Youtube трек собрал более 11 миллионов прослушиваний. Также он стал очень популярным в TikTok, где лишь за первый месяц пользователи создали более 200 тысяч роликов под эту песню. 

Как сообщалось, недавно звезда TikTok и начинающий певец Александр Волошин подарил девочке iPhone, а затем потребовал вернуть подарок

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 149

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Полтавская область, Выпускной, TikTok.
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