Учитель из глубинки зажигательно станцевал на выпускном и стал звездой сети (видео)

В Полтавской области в селе Маячка местный учитель истории Василий Маслей стал звездой сети, после того как зажигательно станцевал со школьницами на выпускном.

Видео было обнародовано Нехворощанской ТО в Фейсбук и за месяц набрало более миллиона просмотров и около 6 тысяч репостов. Кроме того, более 340 тысяч просмотров видео собрало на YouTube.

Издание BBC отмечает, что такая традиция у Маслея существует с 2017 года, тогда он сделал детям подарок на выпускной и станцевал с другими учителями под песню Эдит Пиаф. С тех пор они ежегодно готовят подобные номера.

Песня, под которую танцевали учитель и ученицы была выпущена в июне 2021 года дуэтом Galibri и Mavik и носит название "Федерико Феллини".

За это время на официальном канале исполнителей в Youtube трек собрал более 11 миллионов прослушиваний. Также он стал очень популярным в TikTok, где лишь за первый месяц пользователи создали более 200 тысяч роликов под эту песню.

Как сообщалось, недавно звезда TikTok и начинающий певец Александр Волошин подарил девочке iPhone, а затем потребовал вернуть подарок.