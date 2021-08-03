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"Какое безвкусие": алый Mustang на парковке у бюджетного комитета Рады насмешил сеть (фото)

"Какое безвкусие": алый Mustang на парковке у бюджетного комитета Рады насмешил сеть (фото)
23:28 Сегодня Телеграф

Под стенами бюджетного комитета Рады неизвестный припарковал алый Mustang, который вызвал бурную реакцию в сети.

Снимок, который уже разлетелся по интернету, опубликовал в "Твиттере" нардеп Алексей Гончаренко.

В комментариях люди пишут, что цена нового такого автомобиля в Украине превышает 60 000 долларов. Впрочем, знатоки пишут, что из США такой "можно пригнать за 20-ку". 

Пользователи называют авто алого цвета безвкусием и смеются над его номерным знаком ZVERENOK.

"Просто номер жеребец был занят", - шутят пользователи, задаваясь вопросом, кто же это "животное", владеющее элитным Mustang.

 

Напомним, хотя после всемирного локдауна в 2020 году вызванного пандемией коронавируса мировой автопром начал выходить из кризиса, а производство и продажи авто расти, его последствия с довольно неожиданной стороны ударили по отрасли весной и привели к дефициту авто. Неким бумерангом это все ударило и по отечественному авторынку. Как это случилось и чего ожидать – разбирался "Телеграф".

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 73

Все по теме:

ВРУ, Авто, Мустанг, Алексей Гончаренко, Реакция сети, Элитное авто.
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