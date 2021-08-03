"Какое безвкусие": алый Mustang на парковке у бюджетного комитета Рады насмешил сеть (фото)

Под стенами бюджетного комитета Рады неизвестный припарковал алый Mustang, который вызвал бурную реакцию в сети.

Снимок, который уже разлетелся по интернету, опубликовал в "Твиттере" нардеп Алексей Гончаренко.

В комментариях люди пишут, что цена нового такого автомобиля в Украине превышает 60 000 долларов. Впрочем, знатоки пишут, что из США такой "можно пригнать за 20-ку".

Пользователи называют авто алого цвета безвкусием и смеются над его номерным знаком ZVERENOK.

"Просто номер жеребец был занят", - шутят пользователи, задаваясь вопросом, кто же это "животное", владеющее элитным Mustang.

Парковка Рады, возле бюджетного комитета. Как говорится, без комментариев:) pic.twitter.com/e8KA4nCP7O — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) August 3, 2021

Напомним, хотя после всемирного локдауна в 2020 году вызванного пандемией коронавируса мировой автопром начал выходить из кризиса, а производство и продажи авто расти, его последствия с довольно неожиданной стороны ударили по отрасли весной и привели к дефициту авто. Неким бумерангом это все ударило и по отечественному авторынку. Как это случилось и чего ожидать – разбирался "Телеграф".