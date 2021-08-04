"Хорошая веревка, однако": чудесное спасение пенсионерки под Тернополем развеселило сеть (видео)

В сети обсуждают невероятное спасение 81-летней украинки в городе Теребовля Тернопольской области. Пенсионерка выпала с балкона пятого этажа, но осталась невредима по счастливой случайности: зацепилась за бельевые веревки этажом ниже и осталась висеть так до приезда спасателей.

Видео необычного ЧП выложили в интернет сотрудники ГСЧС.

Спасатели говорят, что несчастный случай произошел по ул. Сечевых Стрельцов, 30, и дорога была каждая секунда. Поэтому один из сотрудников ГСЧС с балкона третьего этажа поддерживал потерпевшую, страхуя ее от падения, другие добрались до нее по выдвижной лестнице и сняли с высоты.

Женщину передали сотрудникам скорой помощи, однако помощь ей потребовалась не на фоне травм, а на почве перенесенного стресса.

В сети же пишут, что даже после 80 лет жизнь бывает интересной. Одни хвалят оперативных спасателей, другие - бельевую веревку.

"Хорошая веревка, однако", - пишут интернет-пользователи, в шутку задаваясь вопросом, где можно приобрести такую на разные случаи жизни.

Напомним, в Одессе в одном из спальных районов мужчина выпрыгнул из окна 23 этажа, упал на припаркованный у дома автомобиль и выжил.