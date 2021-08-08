День кошек 2021: веселые картинки и мемы с этими животными для отличного настроения (фото, видео)

Международный день кошек отмечается ежегодно 8 августа. Усатые и хвостатые - прекрасный повод для шуток, ведь домашние любимцы дарят нам лучшие эмоции. Также в этот день свой профессиональный праздник отмечают ветеринары.
Вашему вниманию лучшие фото- и видеоприколы с четвероногими любимцами в материале "Телеграфа", которые зарядят позитивом, даже если вы и не обладаете этим прекрасным животным.
Поймай меня, если сможешь:
Так намного удобнее:
А как еще вы проводите свои ночи?
Поделитесь с котиком секретом счастья:
Кто-то недоел, а кому-то поиграться:
Н-Недотрога:
Вот он, мой принц на драндулете:
Познал дзен:
Чух-чух-чух! Э то вам не "Укрзализныця":
И так каждое утро:
Больше уморительных картинок и мемов с котами вы найдете по этой ссылке в материалах "Телеграфа".