День ветеринара 2021: подборка лучших анекдотов и мемов

День ветеринара в Украине отмечают во второе воскресенье августа. В 2021 году праздник выпадает на 8 число. Также в этот день во всем мире празднуют День котов.
В честь этого события "Телеграф" сделал подборку с анекдотами и смешными картинками к празднику работников ветеринарной медицины, которая поднимет настроение в этот замечательный день!
Заболел ветеринар и пришел в поликлинику. Дождался очереди, заходит в кабинет, садится перед врачом и молчит. Врач на него выжидательно смотрит, ветеринар - на врача. Наконец врач прерывает молчание:
- Ну-с, на что жалуемся?
Ветеринар:
- Ууу, как у вас все просто.
В ветеринарную лечебницу заходит мужик и говорит:
- Сегодня моя собака покусала кредитора!
- Вы хотите, чтобы мы ее усыпили?
- Нет, получше наточите ей зубы!
Приходит мужик к ветеринару:
- На что жалуетесь?
- На жизнь.
- Но я не психолог, а ветеринар.
- Так жизнь-то собачья.
Два ветеринара осматривают корову. Один заглянул ей в рот, другой - под хвост:
- Ты меня видишь?
- Нет. А ты меня?
- Тоже нет.
- Тогда пиши диагноз: "Заворот кишок"!
- А у тебя теща кем работает?
- Ветеринар она, с двадцатилетним стажем, занимается кастрацией крупных животных...
- То-то ты такой тихий, когда она к вам приходит...
Напомним, что 8 августа свой профессиональный праздник отмечают строители. Самые уморительные анекдоты к этому празднику по ссылке.