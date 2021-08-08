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День ветеринара 2021: подборка лучших анекдотов и мемов

День ветеринара 2021: подборка лучших анекдотов и мемов
Обновлено 11:38 Вс, 8 Август 2021 Телеграф

День ветеринара в Украине отмечают во второе воскресенье августа. В 2021 году праздник выпадает на 8 число. Также в этот день во всем мире празднуют День котов.

В честь этого события "Телеграф" сделал подборку с анекдотами и смешными картинками к празднику работников ветеринарной медицины, которая поднимет настроение в этот замечательный день!

Заболел ветеринар и пришел в поликлинику. Дождался очереди, заходит в кабинет, садится перед врачом и молчит. Врач на него выжидательно смотрит, ветеринар - на врача. Наконец врач прерывает молчание:

- Ну-с, на что жалуемся?

Ветеринар:

- Ууу, как у вас все просто.

День ветеринара приколы

День ветеринара приколы

В ветеринарную лечебницу заходит мужик и говорит:

- Сегодня моя собака покусала кредитора!

- Вы хотите, чтобы мы ее усыпили?

- Нет, получше наточите ей зубы!

День ветеринара приколы

День ветеринара приколы

Приходит мужик к ветеринару:

- На что жалуетесь?

- На жизнь.

- Но я не психолог, а ветеринар.

- Так жизнь-то собачья.

День ветеринара приколы

День ветеринара приколы

Два ветеринара осматривают корову. Один заглянул ей в рот, другой - под хвост:

- Ты меня видишь?

- Нет. А ты меня?

- Тоже нет.

- Тогда пиши диагноз: "Заворот кишок"!

День ветеринара приколы

День ветеринара приколы

- А у тебя теща кем работает?

- Ветеринар она, с двадцатилетним стажем, занимается кастрацией крупных животных...

- То-то ты такой тихий, когда она к вам приходит...

День ветеринара приколы

День ветеринара приколы

Напомним, что 8 августа свой профессиональный праздник отмечают строители. Самые уморительные анекдоты к этому празднику по ссылке.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 3,560

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Мемы, Приколы, Анекдоты, День ветеринара.
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