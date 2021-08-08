День строителя: открытки и поздравления

День строителя в Украине отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. В 2021 году это событие выпадает на 8 число.

Впервые профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечалось в СССР 12 августа 1956 году Указом Президиума Верховного Совета СССР "Об установлении ежегодного праздника "Дня строителя"" (на второе воскресенье августа) от 6 сентября 1955 года.

Праздник учрежден в Украине Указом Президента Леонидом Кравчуком в 1993 году "... в поддержку инициативы работников строительства и промышленности строительных материалов Украины".

День строителя в 2021 году празднуют все, кто так или иначе причастен к строительству - строители, каменщики и плотники, архитекторы и проектировщики, в общем, все работники строительной отрасли и ее ветераны.

Поздравления ко Дню строителя для близких и коллег - в подборке "Телеграфа".

Источник: bonnycards.ru

Источник: bonnycards.ru

Источник: bonnycards.ru

Источник: bonnycards.ru

Источник: bonnycards.ru

Источник: bonnycards.ru

Источник: bonnycards.ru

Источник: bonnycards.ru

Напомним, что 8 августа в Украине также отмечают свой профессиональный праздник работники ветеринарной медицины.