С Днем строителя! Отличные шутки к празднику в этот день

Да, сейчас строители другие:

- Ты куда шуруп заверсачил? Откутюривай обратно!

- Что ты орешь, как дольче габаное?

- Сан ты пелегрино! Ща тебя прям тут отдиорю!

- Заюдашкаешься диорить!

Строители построили кирпичный дом. Только убрали леса - дом рухнул. Приходит прораб:

- Я же вас сто раз предупреждал: не убирать леса, пока обои не наклеим...

- Уважаемые строители, вы молодцы, построили отличный дом. Даже кошку впустили! Кстати, можно теперь ее оттуда выгнать?

- Нет. Это несущая кошка.

Стройка. Прибегает к бригадиру испуганный новичок:

- Я, кажется, проводку забыл!

- Запомни, парень, мы тут про водку никогда не забываем!

Внимание, мошенник!

Если строитель, которого вы пригласили вместо предыдущего, не начал с того, что обхаял работу предшественника, гоните его в шею! Это не настоящий строитель!