С Днем строителя! Отличные шутки к празднику в этот день

Да, сейчас строители другие:
- Ты куда шуруп заверсачил? Откутюривай обратно!
- Что ты орешь, как дольче габаное?
- Сан ты пелегрино! Ща тебя прям тут отдиорю!
- Заюдашкаешься диорить!
Строители построили кирпичный дом. Только убрали леса - дом рухнул. Приходит прораб:
- Я же вас сто раз предупреждал: не убирать леса, пока обои не наклеим...
- Уважаемые строители, вы молодцы, построили отличный дом. Даже кошку впустили! Кстати, можно теперь ее оттуда выгнать?
- Нет. Это несущая кошка.
Стройка. Прибегает к бригадиру испуганный новичок:
- Я, кажется, проводку забыл!
- Запомни, парень, мы тут про водку никогда не забываем!
Внимание, мошенник!
Если строитель, которого вы пригласили вместо предыдущего, не начал с того, что обхаял работу предшественника, гоните его в шею! Это не настоящий строитель!