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"Мусор выпал, подберите": падение полицейского из машины на ходу в РФ развеселило сеть (видео)

"Мусор выпал, подберите": падение полицейского из машины на ходу в РФ развеселило сеть (видео)
23:28 Вт, 10 Август 2021 Телеграф Screenshot

В Краснокамске Пермского края РФ полицейский на ходу выпал из служебного автомобиля. К счастью, машина не успела набрать скорость и мужчина отделался легким испугом.

О том, что сотрудник правоохранительных органов не пострадал, сообщает "АиФ-Прикамье" со ссылкой на пресс-службу полиции края. 

Инцидент попал на видео. На нем видно, что на повороте, после того как служебная машина пропустила скорую, из автомобиля УАЗ с надписью "полиция" выпадает мужчина в форме. После произошедшего он сам встал. 

В комментариях фантазия пользователей разыгралась в двух направлениях - как описать ситуацию и кто виноват.

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(Screenshot)

Что послужило причиной чрезвычайного происшествия - неплотно закрытая дверь УАЗа или нарушения правил техники безопасности - будут разбираться в ведомстве. 

Ранее "Телеграф" писал про необычное курьезное происшествие в Волчанске Харьковской области. Там, приехавшие на вызов правоохранители, нарвались на голого мужчину. Он решил их атаковать. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 436

Все по теме:

Россия, Полиция, Пермский край, Курьезы, Краснокамск.
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