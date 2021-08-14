Красивое: лучшие приколы и мемы с котами, покупающими рыбов

В последнее время в сети очень активно начал распространяться мем про котов, которые покупают "рыбов", в связи с этим "Телеграф" предлагает в этот выходной день поднять себе настроение и ознакомиться с подборкой "красивого".

Изначально мем появился в одном из пабликов в соцсети ВК.

На незамысловатой картинке изображен уличный торговец рыбой, перед которым сидят восемь голодных "покупателей".

Есть и другие вариации на эту тему:

Вспомнили и другой популярный в сети мем:

В самом изначальном меме не стоит искать какой-либо глубокий смысл, однако позже пользователи сети начали адаптировать его под более злободневные темы.

Закрываем мем про рыбов..они их купили pic.twitter.com/XTapyNIWen — Ваша Таня громко в ах*е (@WowHotShots) August 6, 2021

ААААААААААААААААА ЭТО ВЕРШИНА ЭВОЛЮЦИИ МЕМА ПРО РЫБОВ АААААААААААА pic.twitter.com/iBzEpAnnQH — баяслав ярорунас (лисокотик) соулмейтка Цзян Чэна (@i_love_tolkien) August 2, 2021

От рыбов… pic.twitter.com/MMvEKwhH3L — Ингибитор холинэстеразы к чаю (@ViktorGrishin) August 7, 2021

- Вы продаёте рыбов?

- Это кобочьки.

- Очень красивое... pic.twitter.com/8yqhFqMLUY — your7hearts (@your7hearts) August 5, 2021

Как можно заметить, незамысловатая смешная картинка внезапно вызвала волну хайпа, однако неизвестно как долго эти котики смогут продержаться в трендах сетей, как и то, когда же они таки смогут купить себе "рыбов".

Если этой подборки показалось мало, то вы всегда можете найти больше забавных котиков у нас на сайте.