Красивое: лучшие приколы и мемы с котами, покупающими рыбов

В последнее время в сети очень активно начал распространяться мем про котов, которые покупают "рыбов", в связи с этим "Телеграф" предлагает в этот выходной день поднять себе настроение и ознакомиться с подборкой "красивого".
Изначально мем появился в одном из пабликов в соцсети ВК.
На незамысловатой картинке изображен уличный торговец рыбой, перед которым сидят восемь голодных "покупателей".
Есть и другие вариации на эту тему:
Вспомнили и другой популярный в сети мем:
В самом изначальном меме не стоит искать какой-либо глубокий смысл, однако позже пользователи сети начали адаптировать его под более злободневные темы.
Закрываем мем про рыбов..они их купили pic.twitter.com/XTapyNIWen
— Ваша Таня громко в ах*е (@WowHotShots) August 6, 2021
ААААААААААААААААА ЭТО ВЕРШИНА ЭВОЛЮЦИИ МЕМА ПРО РЫБОВ АААААААААААА pic.twitter.com/iBzEpAnnQH
— баяслав ярорунас (лисокотик) соулмейтка Цзян Чэна (@i_love_tolkien) August 2, 2021
Показываю вам рыбов: pic.twitter.com/pk69hd1p5U
— Вестник Стабильности (@Vestnik_Stab) August 7, 2021
От рыбов… pic.twitter.com/MMvEKwhH3L
— Ингибитор холинэстеразы к чаю (@ViktorGrishin) August 7, 2021
- Вы продаёте рыбов?
- Это кобочьки.
- Очень красивое... pic.twitter.com/8yqhFqMLUY
— your7hearts (@your7hearts) August 5, 2021
Как можно заметить, незамысловатая смешная картинка внезапно вызвала волну хайпа, однако неизвестно как долго эти котики смогут продержаться в трендах сетей, как и то, когда же они таки смогут купить себе "рыбов".
Если этой подборки показалось мало, то вы всегда можете найти больше забавных котиков у нас на сайте.