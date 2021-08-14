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Красивое: лучшие приколы и мемы с котами, покупающими рыбов

Красивое: лучшие приколы и мемы с котами, покупающими рыбов
13:32 Сегодня Телеграф

В последнее время в сети очень активно начал распространяться мем про котов, которые покупают "рыбов", в связи с этим "Телеграф" предлагает в этот выходной день поднять себе настроение и ознакомиться с подборкой "красивого".

Изначально мем появился в одном из пабликов в соцсети ВК. 

На незамысловатой картинке изображен уличный торговец рыбой, перед которым сидят восемь голодных "покупателей".

мем про рыбов

Есть и другие вариации на эту тему: 

Вспомнили и другой популярный в сети мем: 

мем про рыбов

В самом изначальном меме не стоит искать какой-либо глубокий смысл, однако позже пользователи сети начали адаптировать его под более злободневные темы. 

мем про рыбов

мем про рыбов

Как можно заметить, незамысловатая смешная картинка внезапно вызвала волну хайпа, однако неизвестно как долго эти котики смогут продержаться в трендах сетей, как и то, когда же они таки смогут купить себе "рыбов". 

Если этой подборки показалось мало, то вы всегда можете найти больше забавных котиков у нас на сайте. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 283

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Коты, Юмор, Мемы.
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