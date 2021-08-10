От жителей Туркменистана требуют клятвы на Коране перед выходом в интернет

В Туркменистане придумали необычный способ "уберечь" своих граждан от "нежелательного контента" в интернете.

Как сообщает "Радио Азатлык", теперь всем, кто хочет обзавестись доступом в сеть придется приносить клятву на Коране, что они не будут пользоваться VPN.

По словам издания, к ним обратилась женщина по имени Айнур, которая рассказала, что в очереди за интернетом она стояла полтора года.

Женщина говорит, что уже подписала множество документов, а теперь от нее потребовали клятву на священной книге мусульман. Вместе с тем, она отмечает, что VPN ей нужен, чтобы связаться с мужем, который уехал на заработки в другую страну. Без VPN это не удастся, поскольку почти все сайты в стране заблокированы.

"Не знаю даже, что делать", - говорит она.

В августовском отчете издания "Comparitech" указано, что по уровню цензуры в интернете Туркменистан находится на худших позициях вместе с другими тоталитарными странами вроде Беларуси, Китая, КНДР, Ирана и Сирии.

При этом VPN в мире законодательно запрещен лишь Беларуси, Туркменистане, КНДР и Ираке.

Как сообщалось ранее, в обложенной санкциями Венесуэле заканчиваются продукты питания, отчего местные жители начали есть дельфинов.