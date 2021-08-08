В Венесуэле голод - начали есть дельфинов (фото)

В Венесуэле продолжающийся экономический кризис привел к неожиданным последствиям для природы. Каждый третий в стране испытывает недостаток продовольствия и жители в прибрежных районах все чаще обращаются к Карибскому морю, как к источнику питания. Но их интересует не только рыба. Вынужденными жертвами кризиса в стране стали дельфины.

Об этом пишет научный журнал Hakai.

Гвианский дельфин, который обитает в бухте Карибского моря - озере Маракайбо, страдает не только от разлива нефти или уменьшения количества рыбы. На них начали охоту ради мяса.

(Фото: Рinterest)

Каждый третий в стране испытывает нехватку пищи. Фиксируются случаи смерти от недоедания. Рыбацкие поселения страдают также и от пиратов. По официальным данным ежегодно вылавливают около 180 дельфинов ради еды. Но ученые предполагают, что реальная цифра может быть в 10 раз больше. Гвианские дельфины официально под защитой государства, но браконьеров это не останавливает.

Страна стоит на грани голода - инфляция за год составила 2600%. Например, за 1 гривну можно купить более 150 тысяч венесуэльских боливаров.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине части жителей едва хватает денег на еду и одежду.