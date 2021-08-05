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Украинцы не верят в изменения к лучшему, а денег хватает только на еду - результаты исследования

Украинцы не верят в изменения к лучшему, а денег хватает только на еду - результаты исследования
09:49 Сегодня Телеграф Иллюстрация

Всего за менее чем полтора месяца с июня по август в Украине увеличилось почти на 5% количество людей, недовольных развитием событий в государстве - с 64% до 68,7%. Одной из причин называют ухудшение материального положения. С прошлого исследования настроения украинцев изменились не в лучшую сторону.

Об этом свидетельствуют данные исследований Киевского международного института социологии. 

В вопросе благосостояния и достатка украинцев результаты не могут порадовать. За два года - с июля 2019, количество людей, которым едва хватает денег на еду и одежду увеличилось. 78,3% опрошенных при своей зарплате чувствуют затруднения.

бедность КМИС

(Фото: КМИС)

Почти половина опрошенных -  47,6% считают, что по сравнению с летом в 2020 году им стало жить сложнее. Об  улучшении говорят только 12,5%. Причем многие украинцы уже и не ждут улучшений - позитивный настрой сохранили только 20,7% опрошенных. А вот к худшему готовятся - 31,3 %  респондентов. 

уровень жизни

(Фото: КМИС)

Опрос проводили с 24 июля по 1 августа методом лицом к лицу. Опросили 2028 респондентов старше 18 лет в 105 населенных пунктах Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что этой осенью за коммуналку получатели субсидий будут платить больше.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Бедность, Уровень жизни, КМИС, Киевский международный институт социологии.
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