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Шеф-повар Андре Раш: Что известно о главном человеке на кухне президента США?

Шеф-повар Андре Раш: Что известно о главном человеке на кухне президента США?
06:49 Сегодня Телеграф

Шеф-повар Белого дома Андре Раш недавно подписал контракт на производство будущего телевизионного шоу под названием "Шеф-повар в городе". В этом уникальном концептуальном кулинарном шоу известный шеф-повар Раш отправится в путешествие по Соединенным Штатам, посещая рестораны, службы быстрого реагирования, детские больницы, местные общественные центры, военные базы и многое другое.

Об этом рассказывает на своем сайте "Журнал ветеранов США".

"Для меня большая честь иметь возможность использовать весь свой многолетний опыт и навыки и создать совершенно новое телевизионное шоу, которое перенесет зрителей в места, обычно не освещаемые в современных кулинарных шоу", - говорит шеф-повар Раш. "Каждую неделю я буду встречаться с новыми и интересными людьми, готовить вместе с ними, обсуждать приготовленные блюда и открывать для себя новые приключения в кулинарии. Это будет удивительный опыт как для меня, так и для зрителей, которые увидят, как кулинария выходит из студии и попадает в сообщества по всей территории США".

Шеф-повар Раш - мастер резьбы по льду, сомелье, кондитер, шоколатье, скульптор по сахару и др. Он работал для нескольких президентов и у него была прекрасная возможность принести свой опыт и мастерство в Белый дом в качестве шеф-повара для специальных ужинов, собраний, банкетов и всего, что непосредственно связано с семьей первой особы и приглашенными гостями.

Шеф-повар Раш также является ветераном боевых действий, который вышел в отставку в звании мастер-сержанта после 23 лет службы в армии США. За свою карьеру он работал на многих руководителей, включая Объединенный комитет начальников штабов, министра сухопутных войск, начальника штаба и начальников Военной академии США (Вест-Пойнт). 

Будучи в Вест-Пойнте шеф-повар Раш был старшим помощником и советником, шеф-поваром, охранником и ответственным за протокол. Он планировал, готовил и обслуживал общественные мероприятия для тысяч высокопоставленных иностранных и отечественных сановников, как гражданских, так и военных, и отвечал за обучение, работу и обеспечение специального персонала.

Шеф-повар Белого дома Андре Раш

Не отходя от своих военных корней, шеф-повар Раш является ключевым сторонником Объединенных организаций содействия (USO), Организации ветеранов иностранных войн (VFW) и Американского легиона, а также всецело поддерживает Президентский совет по фитнесу, спорту и питанию с целью привести молодое поколение к более здоровому завтрашнему дню.

В дополнение к своему обширному кулинарному опыту, шеф-повар Раш является основным и мотивационным оратором, активным защитником военнослужащих, послом доброй воли во всем мире и гуманистом. Шеф-повар Раш также является будущим автором и в настоящее время разрабатывает свой бренд, ориентированный на потребителя, который будет включать продукты питания, продукты для здоровья/здоровья/фитнеса, одежду и многое другое.

Вы можете следить за последней информацией, эксклюзивными материалами и мотивационными советами шеф-повара Раша в Twitter и Instagram.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Эктор Хименес-Браво рассказал, почему решил резко сменить образ жизни.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Шеф-повар, Необычные люди, повар президента.
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