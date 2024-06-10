Просто и недорого: как сохранить прохладу в квартире без кондиционера

Комнаты не будут сильно нагреваться

Из-за критического состояния в энергетике украинцам не рекомендуют пользоваться кондиционерами. Поэтому приходится искать альтернативные способы устроить прохладу в своих домах. Самый простой способ — использовать влажное полотенце. Но это не единственный мтеод. Создать более комфортный микроклимат без использования кондиционера поможет фольгированный изолон. Лайфхаком поделилась в Instagram блогер Яна Твердохлеб.

Как сделать из фольги ролеты от солнца

Вам понадобится фольга на поролоновой основе (фольгированный изолон), самоклеющиеся крючки или двусторонний скотч, спица или деревянная палочка.

1. Определите размеры рамы и обрежьте фольгу.

2. В нижней части фольги закрепите спицу или другой предмет, который сможет выполнить роль утяжелителя и не даст материалу деформироваться.

3. Прикрепите фольгу к окну с помощью двустороннего скотча, либо с помощью петелек и самоклеющихся крючков. Блестящая сторона изолона должна быть направлена наружу.

Это базовый способ создания ролет из фольги. При желании можно проявить изобретательность и модифицировать изделие.

В комментариях к видео отмечают, что фольгу лучше вешать на внешней стороне окна. Это поможет избежать перегрева стеклопакета и его повреждения.

Ролеты из фольги лучше вешать на внешней стороне окна

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