Просто та недорого: як зберегти прохолоду у квартирі без кондиціонера

Кімнати не будуть сильно нагріватися

Через критичний стан в енергетиці українцям не рекомендують користуватися кондиціонерами. Тому доводиться шукати альтернативні способи влаштувати прохолоду у своїх будинках. Найпростіший спосіб — використовувати вологий рушник. Але це єдиний метод. Створити комфортний мікроклімат без використання кондиціонера допоможе фольгований ізолон. Лайфхаком поділилася в Instagram блогер Яна Твердохліб.

Як зробити з фольги ролети від сонця

Вам знадобиться фольга на поролоновій основі (фольгований ізолон), самоклеючі гачки або двосторонній скотч, спиця або дерев’яна паличка.

1. Визначте розміри рами та обріжте фольгу.

2. У нижній частині фольги закріпіть спицю або інший предмет, який зможе виконати роль обтяжувача та не дасть матеріалу деформуватися.

3. Прикріпіть фольгу до вікна за допомогою двостороннього скотчу, або за допомогою петельок і гачків, що самоклеяться. Блискуча сторона ізолону має бути спрямована назовні.

Це базовий спосіб створення ролет із фольги. За бажання можна виявити винахідливість та модифікувати виріб.

У коментарях до відео зазначають, що фольгу краще вішати на зовнішній стороні вікна. Це допоможе уникнути перегріву склопакета та його пошкодження.

Ролети з фольги краще вішати на зовнішній стороні вікна

Раніше "Телеграф" розповідав, як улітку зберігати прохолодними напої без холодильника. З цим лайфхаком спека не така і страшна.