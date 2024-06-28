Как зарядить телефон, когда нет света: 5 простых способов

Из-за нового массированного обстрела со стороны россиян в ряде регионов Украины фиксируют отключение света. Чтобы всегда оставаться на связи важно знать, как зарядить телефон даже когда электричества нет.

"Телеграф" рассказывает, как зарядить смартфон во время отключений света. Есть несколько вариантов.

Повербанк

Самый простой и распространенный способ — использование внешнего накопителя. Повербанк дает возможность зарядить телефон, когда нет света. Важно следить, чтобы он всегда был заряжен и не подвел, когда возникнет необходимость зарядить телефон.

Автомобиль

В большинстве современных авто есть порты USB, куда подключается телефон для зарядки. Однако даже если их нет, можно найти выход — купить USB-адаптер для автомобиля. Он вставляется в так называемый прикуриватель (разъем на приборной панели). После этого нужно повернуть ключ и подключить телефон. Он будет заряжаться, даже если в баке нет бензина.

Ноутбук

Выручить может и ноутбук — если он заряжен, то может стать источником энергии для телефона. Достаточно просто подключить к нему смартфон через USB-кабель. Важно учитывать, что при таком способе зарядка происходит более медленно, чем напрямую от розетки.

Солнечные панели

Летом, когда много солнца, оно может стать источником энергии для телефона. Существуют зарядные устройства на солнечных батареях, которые преобразуют солнечный свет в энергию и дают возможность заряжать ею смартфон. Это требует много времени, но может выручить при длительных отключениях света.

Источник бесперебойного питания

ИБП чаще используют для ноутбуков и компьютеров, но он подходит и для заряжания телефонов. "Бесперебойники" имеют большой объем энергии и полностью снимут вопрос, как зарядить телефон, когда отключают свет.

