Як зарядити телефон, коли немає світла: 5 простих способів

Через новий масований обстріл з боку росіян в низці регіонів України фіксують відключення світла. Щоб завжди залишатися на зв’язку, важливо знати, як зарядити телефон навіть коли електрики немає.

"Телеграф" розповідає, як зарядити смартфон під час відключення світла. Є кілька варіантів.

Повербанк

Найпростіший і найпоширеніший спосіб — використання зовнішнього накопичувача. Повербанк дозволяє зарядити телефон, коли немає світла. Важливо стежити, щоб він завжди був заряджений і не підвів, коли виникне потреба зарядити телефон.

Автомобіль

У більшості сучасних автомобілів є порти USB, куди підключається телефон для зарядки. Однак, навіть якщо їх немає, можна знайти вихід — купити USB-адаптер для автомобіля. Він вставляється в так званий прикурювач (роз’єм на панелі приладів). Після цього потрібно повернути ключ та підключити телефон. Він заряджатиметься, навіть якщо в баку немає бензину.

Ноутбук

Виручити може і ноутбук — якщо він заряджений, то може стати джерелом енергії для телефону. Достатньо просто під'єднати до нього смартфон через кабель USB. Важливо враховувати, що при використанні такого способу заряджання відбувається повільніше, ніж безпосередньо від розетки.

Сонячні панелі

Влітку, коли багато сонця, воно може стати джерелом енергії телефону. Існують зарядні пристрої на сонячних батареях, які перетворюють сонячне світло на енергію та дають можливість заряджати нею смартфон. Це вимагає багато часу, але може виручити при тривалих відключення світла.

Джерело безперебійного живлення

ДБЖ частіше використовують для ноутбуків та комп’ютерів, але воно підходить і для заряджання телефонів. "Безперебійники" мають великий обсяг енергії та повністю знімуть питання, як зарядити телефон, коли відключають світло.

