Африканский способ охладиться в жару: на этот лайфхак не потратите ни копейки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1915
Эффективный способ помочь себе в сильную жару
Солнечная погода радует отдыхающих на пляже, но люди, которые не могут себе позволить отпуск в это время, не так восторженно реагируют на жару. Когда температура превышает 30°C и жилье становится похоже на раскаленную сковороду, приходится искать рабочие способы охладить себя и помещение.
"Африканским" лайфхаком, который поможет пережить жару, поделился в Instagram блогер Евгений Зож.
Как охладить себя в жару
Быстро охладиться в жару поможет полотенце. Возьмите небольшое махровое полотенце, смочите его водой и положите в морозильную камеру. Спустя несколько часов достаньте замороженный текстиль, сложите пополам и положите на голову.
Практически сразу можно будет почувствовать эффект. При этом Зож предупреждает, что не стоит держать замороженное полотенце на голове очень долго.
Этот лайфхак поможет ощутить долгожданную прохладу в жаркий день. При этом он очень доступен и не требует дополнительных затрат.
Обходиться без кондиционера в самые жаркие дни помогут простые правила:
- проветривание только ночью и ранним утром, когда температура воздуха снижается;
- закрытые и занавешенные окна днем;
- отказ от тяжелого, согревающего интерьер текстиля в пользу текстиля из льна и других легких тканей;
- приготовление днем блюд без использования плиты.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как из небольшого вентилятора сделать кондиционер, который будет охлаждать помещение. Этот лайфхак — настоящее спасение в жару.