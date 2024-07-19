Африканский способ охладиться в жару: на этот лайфхак не потратите ни копейки

Эффективный способ помочь себе в сильную жару

Солнечная погода радует отдыхающих на пляже, но люди, которые не могут себе позволить отпуск в это время, не так восторженно реагируют на жару. Когда температура превышает 30°C и жилье становится похоже на раскаленную сковороду, приходится искать рабочие способы охладить себя и помещение.

"Африканским" лайфхаком, который поможет пережить жару, поделился в Instagram блогер Евгений Зож.

Как охладить себя в жару

Быстро охладиться в жару поможет полотенце. Возьмите небольшое махровое полотенце, смочите его водой и положите в морозильную камеру. Спустя несколько часов достаньте замороженный текстиль, сложите пополам и положите на голову.

Практически сразу можно будет почувствовать эффект. При этом Зож предупреждает, что не стоит держать замороженное полотенце на голове очень долго.

Этот лайфхак поможет ощутить долгожданную прохладу в жаркий день. При этом он очень доступен и не требует дополнительных затрат.

Обходиться без кондиционера в самые жаркие дни помогут простые правила:

проветривание только ночью и ранним утром, когда температура воздуха снижается;

закрытые и занавешенные окна днем;

отказ от тяжелого, согревающего интерьер текстиля в пользу текстиля из льна и других легких тканей;

приготовление днем блюд без использования плиты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как из небольшого вентилятора сделать кондиционер, который будет охлаждать помещение. Этот лайфхак — настоящее спасение в жару.