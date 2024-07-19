Африканський спосіб охолонути в спеку: на цей лайфхак не витратите жодної копійки

Ефективний спосіб допомогти собі у сильну спеку

Сонячна погода радує відпочивальників на пляжі, але люди, які не можуть собі дозволити відпустку в цей час, не так захоплено реагують на спеку. Коли температура перевищує 30° C і житло стає схоже на розпечену сковороду, доводиться шукати робочі способи охолодити себе та приміщення.

"Африканським" лайфхаком, який допоможе пережити спеку, поділився в Instagram блогер Євген Зож.

Як охолодити себе у спеку

Швидко охолонути в спеку допоможе рушник. Візьміть невеликий махровий рушник, змочіть його водою і покладіть у морозильну камеру. За кілька годин дістаньте заморожений текстиль, складіть навпіл і покладіть на голову.

Майже відразу можна буде відчути приємний ефект прохолоди. При цьому Зож попереджає, що не варто тримати заморожений рушник на голові дуже довго.

Цей лайфхак допоможе відчути довгоочікувану прохолоду у спекотний день. При цьому він дуже доступний і не потребує додаткових витрат.

Обходитися без кондиціонера в найспекотніші дні допоможуть прості правила:

провітрювання тільки вночі та рано вранці, коли температура повітря знижується;

закриті та завішані вікна вдень;

відмова від важкого текстилю на користь текстилю з льону та інших легких тканин;

приготування вдень страв без використання плити.

Раніше "Телеграф" розповідав, як із невеликого вентилятора зробити кондиціонер, який охолоджуватиме приміщення. Цей лайфхак – справжній порятунок у спеку.