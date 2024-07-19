Повербанк может перегреться и взорваться: в каких случаях и как этого избежать

Главное — вовремя обратить внимание, что температура устройства стала выше нормальной

Во время частых отключений света многие украинцы регулярно пользуются повербанками для зарядки телефонов и не только. Однако далеко не каждый знает, что это устройство может представлять опасность, если оно начинает перегреваться. Жара также может поспособствовать этому.

"Телеграф" рассказывает, почему перегревается повербанк, что с этим делать и почему не стоит игнорировать эту проблему. Крайне важно сразу обратить на это внимание.

Так, повербанки могут слегка нагреваться, когда заряжаются сами или заряжают другие устройства. Это нормально, так как движение энергии повышает температуру аппаратных элементов. Особенно такое происходит в режиме быстрой зарядки.

Однако если повербанк нагревается до такой температуры, что кажется вам горячим и прикасаться к нему некомфортно, на это уже следует обращаться внимание. Есть несколько причин, почему так происходит:

Неправильная эксплуатация;

Недостаточно пространства для вентиляции во время зарядки;

Использование не оригинальных адаптеров и кабелей;

Использование повербанка, пока он находится на зарядке.

Если взяв устройство в руки вы чувствуете, что оно слишком горячее, нужно немедленно отключить его от сети и дождаться полного остывания. Если это не помогает, то лучше всего отнести его в сервисный центр. Важно учесть, что перегрев — частая причина взрыва повербанка.

Также стоит добавить, что повербанк может перегреваться на жаре. Его необходимо держать подальше от источников сильного тепла и избегать использования на улице под прямыми солнечными лучами или рядом с плитами и каминами. Также не оставляйте его в машине, так как температура может подняться до опасного уровня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выбрать зарядную станцию, которая обеспечит работу холодильника, вентилятора и роутера.