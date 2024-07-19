Повербанк може перегрітися та вибухнути: у яких випадках і як цього уникнути

Головне — вчасно звернути увагу, що температура пристрою стала вищою за нормальну

Під час частих відключень світла багато українців регулярно користуються повербанками для заряджання телефонів і не тільки. Однак далеко не кожен знає, що цей пристрій може становити небезпеку, якщо він починає перегріватись. Спека також може сприяти цьому.

"Телеграф" розповідає, чому перегрівається повербанк, що з цим робити та чому не варто ігнорувати цю проблему. Вкрай важливо відразу звернути на це увагу.

Так, повербанки можуть трохи нагріватися, коли заряджаються самі або заряджають інші пристрої. Це нормально, оскільки рух енергії підвищує температуру апаратних елементів. Особливо таке відбувається у режимі швидкої зарядки.

Однак якщо повербанк нагрівається до такої температури, що здається вам гарячим і торкатися його некомфортно, на це вже слід звертати увагу. Є кілька причин, чому так відбувається:

неправильна експлуатація;

Недостатньо простору для вентиляції під час заряджання;

Використання не оригінальних адаптерів та кабелів;

Використання повербанку, поки він перебуває на зарядці.

Якщо взявши пристрій у руки, ви відчуваєте, що він занадто гарячий, потрібно негайно відключити його від мережі й дочекатися повного охолодження. Якщо це не допомагає, то найкраще віднести його до сервісного центру. Важливо врахувати, що перегрів — найчастіша причина вибуху повербанку.

Також варто додати, що повербанк може перегріватися на спеку. Його необхідно тримати подалі від джерел сильного тепла та уникати використання на вулиці під прямим сонячним промінням або поруч із плитами та камінами. Також не залишайте його у машині, оскільки температура може піднятися до небезпечного рівня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як вибрати зарядну станцію, яка забезпечить роботу холодильника, вентилятора та роутера.