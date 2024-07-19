В комнате станет прохладно в считанные минуты: простой трюк заменит вам кондиционер

Потребуется вентилятор, бутылка с водой и немного соли

Мы рассказывали, как добиться понижения температуры с помощью эффективного менеджмента окон. Теперь рассказываем о простом трюке, который поможет вам даже без кондиционера охладить комнату до комфортной температуры.

Лайфхак очень прост. Вам понадобятся бутылки с водой, самая обычная поваренная соль и вентилятор. Конечно, последний можно просто запустить, но в условиях рекордной жары он будет просто перегонять горячий воздух, не давая ощутимой прохлады. Телеграф рассказывает, как превратить его в аналог кондиционера.

Как сделать кондиционер из вентилятора

Для этого вам понадобится морозильник, поваренная соль и несколько пластиковых бутылок. В каждую из двух бутылок объемом по 1,5 литра следует добавить по три столовых ложки поваренной соли. Затем туда добавить по стакану теплой воды и тщательно размешать соль. Когда продукт растворится, бутылки следует почти доверху наполнить обычной водой. Так мы получим солевой раствор. После замораживания он будет медленнее размораживаться, чем обычная вода.

Бутылки следует положить в морозилку до полной заморозки раствора. Когда он превратится в лед, их следует разместить перед вентилятором. Чтобы конденсат, стекающий в процессе размораживания, не испортил стол или другую поверхность, их следует поставить на поднос или тарелку.

После этого останется только запустить вентилятор. Воздух, который он будет перегонять, будет охлаждаться о бутылки с водой. Уже через несколько минут работы этой конструкции в помещении станет ощутимо прохладнее.

К тому же бутылки с водой после размораживания можно будет снова положить в морозильную камеру и использовать бесконечно долго. Также мы рассказывали, как из мокрого платка сделать "японский кондиционер".