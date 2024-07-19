В кімнаті стане прохолодно за лічені хвилини: простий трюк замінить вам кондиціонер

Знадобиться вентилятор, пляшка з водою та трохи солі

Ми розповідали, як добитись зниження температури за допомогою ефективного менеджменту вікон. Тепер розповідаємо про простий трюк, який допоможе вам навіть без кондиціонера охолодити кімнату до комфортної температури.

Лайфхак дуже простий. Вам знадобляться пляшки з водою, звичайнісінька кухонна сіль та вентилятор. Звичайно, останній можна просто запустити, та в умовах рекордної спеки він просто переганятиме гаряче повітря, не даючи відчутної прохолоди. "Телеграф" розповідає, як перетворити його на аналог кондиціонера.

Як зробити кондиціонер з вентилятора

Для цього вам знадобиться морозильна камера, кухонна сіль і кілька пластикових пляшок. В кожну із двох пляшок об’ємом по 1,5 літра слід додати по три столові ложки кухонної солі. Потім туди ж додати по склянці теплої води і ретельно розмішати сіль. Коли продукт розчиниться, пляшки слід майже доверху наповнити звичайною водою. Так ми отримаємо сольовий розчин. Після заморожування він буде повільніше розморожуватись, ніж звичайна вода.

Пляшки слід покласти в морозилку до повного заморожування розчину. Коли він перетвориться на лід, їх слід розмістити перед вентилятором. Щоб конденсат, який стікатиме в процесі розморожування, не зіпсував стіл чи іншу поверхню, їх слід поставити на піднос або тарілку.

Після цього залишиться лише запустити вентилятор. Повітря, яке він переганятиме, буде охолоджуватись об пляшки з водою. Вже через кілька хвилин роботи цієї конструкції в приміщенні стане відчутно прохолодніше.

До того ж, пляшки з водою після розморожування можна буде знову покласти в морозильну камеру і використовувати безкінечно довго. Також ми розповідали, як із мокрої хустини зробити "японський кондиціонер".