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Что сделать, чтобы жвачка сама отвалилась из одежды: один бесплатный лайфхак спасет вас

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Как избавиться от жвачки на одежде
Как избавиться от жвачки на одежде. Фото Колаж Телеграфу

Простой и эффективный способ

Мы рассказывали, как убрать все волосы с ковра. Теперь делимся лайфхаком, который поможет вам спасти одежду, к которой приклеилась жвачка.

Самый эффективный способ удалить жвачку из одежды – это заморозить ее. Низкая температура сделает жвачку жесткой и хрупкой, что значительно облегчит ее удаление. Инструкция поделилась на smolproducts.com.

Как охладить жвачку для ее легкого удаления.

Приложите несколько кубиков льда к жвачке с обеих сторон. Подождите несколько минут, пока жвачка полностью затвердеет.

Если нет кубиков льда, поместите одежду в морозильную камеру на 2-3 часа. Убедитесь, что место с жвачкой сталкивается непосредственно с морозильной поверхностью. Используйте тупую сторону ножа, ложку или пластиковую карту, чтобы аккуратно соскоблить замерзшую жвачку. Двигайтесь от краев к центру во избежание размазывания остатков. После удаления жвачки постирайте вещь в стиральной машине в обычном режиме.

Этот метод не повреждает ткань в отличие от химических растворителей. Также мы рассказывали, как кока-кола поможет вам избавиться от известкового налета на унитазе.

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#Уборка #Жвачка #Стирка #Лайфхак #Лёд