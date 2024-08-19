Что сделать, чтобы жвачка сама отвалилась из одежды: один бесплатный лайфхак спасет вас

Простой и эффективный способ

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Самый эффективный способ удалить жвачку из одежды – это заморозить ее. Низкая температура сделает жвачку жесткой и хрупкой, что значительно облегчит ее удаление. Инструкция поделилась на smolproducts.com.

Как охладить жвачку для ее легкого удаления.

Приложите несколько кубиков льда к жвачке с обеих сторон. Подождите несколько минут, пока жвачка полностью затвердеет.

Если нет кубиков льда, поместите одежду в морозильную камеру на 2-3 часа. Убедитесь, что место с жвачкой сталкивается непосредственно с морозильной поверхностью. Используйте тупую сторону ножа, ложку или пластиковую карту, чтобы аккуратно соскоблить замерзшую жвачку. Двигайтесь от краев к центру во избежание размазывания остатков. После удаления жвачки постирайте вещь в стиральной машине в обычном режиме.

Этот метод не повреждает ткань в отличие от химических растворителей. Также мы рассказывали, как кока-кола поможет вам избавиться от известкового налета на унитазе.