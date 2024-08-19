Що зробити, щоб жуйка сама відвалилась з одягу: один безкоштовний лайфхак врятує вас

Простий та ефективний спосіб

Ми розповідали, як прибрати все волосся з килима. Тепер ділимось лайфхаком, який допоможе вам врятувати одяг, до якого приклеїлась жуйка.

Найефективніший спосіб видалити жуйку з одягу – це заморозити її. Низька температура зробить жуйку твердою і крихкою, що значно полегшить її видалення. Інструкцією поділились на smolproducts.com.

Як охолодити жуйку для її легкого видалення

Прикладіть кілька кубиків льоду до жуйки з обох боків. Зачекайте кілька хвилин, поки жуйка повністю затвердіє.

Якщо немає кубиків льоду, помістіть одяг у морозильну камеру на 2-3 години. Переконайтеся, що місце з жуйкою стикається безпосередньо з морозильною поверхнею. Використовуйте тупу сторону ножа, ложку або пластикову картку, щоб акуратно зішкребти замерзлу жуйку. Рухайтеся від країв до центру, щоб уникнути розмазування залишків. Після видалення жуйки виперіть річ у пральній машині на звичайному режимі.

Цей метод не пошкоджує тканину, на відміну від хімічних розчинників. Також ми розповідали, як кока-кола допоможе вам позбутись вапняного нальоту на унітазі.