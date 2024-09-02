Во время отключений света нет связи: простые советы, как решить проблему на телефоне

Чтобы быть в сети во время отключения света, лучше заранее позаботиться и загрузить полезные данные на телефон

Россия возобновила масштабные атаки на энергетику Украины, в связи с чем снова начались экстренные отключения света. Многие люди сталкиваются с проблемами со связью при отключении электроэнергии. О том, как решать такие проблемы расскажет "Телеграф" со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Что нужно знать:

Сразу после отключения электричества можно переключиться на другого оператора

Каждому стоит иметь на телефоне карту пунктов незламности в Дії — там всегда есть Интернет и возможность зарядить телефон

Есть специальные мессенджеры, которые работают даже без связи

"Обычно вы сидите в интернете из рабочего или домашнего вайфая. Когда выключают свет — все сразу переключаются на мобильный интернет. Из-за этого базовые станции мобильных операторов не справляются — нагрузка на сети растет в 10 раз и связь исчезает ", — пишет Федоров.

Первое, что нужно сделать, – включить национальный роуминг и переключиться на другого оператора. Чтобы подключиться к сети другого оператора, нужно:

Отключить автовыбор сети (на Android: настройки – мобильная сеть (или подключение) – оператор, на iOS: параметры – сотовые данные – выбор сети;

Найти и выбрать доступную сеть;

Если зарегистрироваться не удалось, попытаться снова или выбрать другую сеть;

Проверить возможность исходящего вызова, SMS.

Второй – предварительно загрузить интерактивную карту пунктов незламности в Дії. Ведь во многих пунктах есть Starlink для подключения к Интернету и генераторы для зарядки мобильного телефона.

"Ну и напоминаю об энергостойком фиксированном интернете. Одна из самых эффективных технологий для этого — xPON. Работает 4+ часа при отключениях электроэнергии. То есть сможете через мессенджер позвонить маме и сказать, что у вас все ок", — говорится в сообщении.

Чтобы оставаться на связи , можно заранее установить на телефон мессенджеры, работающие по принципу рации, чтобы держать связь, если исчезнет сеть. Например:

Voxer Walkie Talkie;

Walkie Talkie;

Two Way;

Bridgefy.

Следует отметить, что радиус работы таких приложений зависит от поколения Bluetooth и помех для сигнала (до 60-100 м). Договоритесь об использовании одного приложения с соседями, чтобы быть на связи.

