Укр

Во время отключений света нет связи: простые советы, как решить проблему на телефоне

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
4406
Телефон Новость обновлена 11 октября 2025, 14:20
Телефон. Фото Коллаж "Телеграф"

Чтобы быть в сети во время отключения света, лучше заранее позаботиться и загрузить полезные данные на телефон

Россия возобновила масштабные атаки на энергетику Украины, в связи с чем снова начались экстренные отключения света. Многие люди сталкиваются с проблемами со связью при отключении электроэнергии. О том, как решать такие проблемы расскажет "Телеграф" со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Что нужно знать:

  • Сразу после отключения электричества можно переключиться на другого оператора
  • Каждому стоит иметь на телефоне карту пунктов незламности в Дії — там всегда есть Интернет и возможность зарядить телефон
  • Есть специальные мессенджеры, которые работают даже без связи

"Обычно вы сидите в интернете из рабочего или домашнего вайфая. Когда выключают свет — все сразу переключаются на мобильный интернет. Из-за этого базовые станции мобильных операторов не справляются — нагрузка на сети растет в 10 раз и связь исчезает ", — пишет Федоров.

Первое, что нужно сделать, – включить национальный роуминг и переключиться на другого оператора. Чтобы подключиться к сети другого оператора, нужно:

  • Отключить автовыбор сети (на Android: настройки – мобильная сеть (или подключение) – оператор, на iOS: параметры – сотовые данные – выбор сети;
  • Найти и выбрать доступную сеть;
  • Если зарегистрироваться не удалось, попытаться снова или выбрать другую сеть;
  • Проверить возможность исходящего вызова, SMS.

Второй – предварительно загрузить интерактивную карту пунктов незламности в Дії. Ведь во многих пунктах есть Starlink для подключения к Интернету и генераторы для зарядки мобильного телефона.

"Ну и напоминаю об энергостойком фиксированном интернете. Одна из самых эффективных технологий для этого — xPON. Работает 4+ часа при отключениях электроэнергии. То есть сможете через мессенджер позвонить маме и сказать, что у вас все ок", — говорится в сообщении.

Чтобы оставаться на связи, можно заранее установить на телефон мессенджеры, работающие по принципу рации, чтобы держать связь, если исчезнет сеть. Например:

  • Voxer Walkie Talkie;
  • Walkie Talkie;
  • Two Way;
  • Bridgefy.

Следует отметить, что радиус работы таких приложений зависит от поколения Bluetooth и помех для сигнала (до 60-100 м). Договоритесь об использовании одного приложения с соседями, чтобы быть на связи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему необходимо производить обновление на телефоне.

Теги:
#Советы #Связь #Телефон #Мобільний зв'язок