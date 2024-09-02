Під час відключень світла немає зв’язку: прості поради, як вирішити проблему на телефоні

Щоб бути в мережі під час відключення світла, краще заздалегідь подбати про це та завантажити корисні дані на телефон

Росія відновила масштабні атаки на енергетику України, у зв’язку з чим знову почалися екстрені відключення світла. Багато людей стикаються з проблемами зв’язку при відключенні електроенергії. Про те, як вирішувати такі проблеми, розповість "Телеграф" з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Що потрібно знати:

Відразу після вимкнення електрики можна переключитися на іншого оператора

Кожному варто мати на телефоні карту пунктів незламності в Дії — там завжди є Інтернет та можливість зарядити телефон

Є спеціальні месенджери, які працюють навіть без зв’язку

"Зазвичай ви сидите в інтернеті з робочого або домашнього вайфаю. Коли вимикають світло — всі відразу перемикаються на мобільний інтернет. Через це базові станції мобільних операторів не справляються — навантаження на мережі зростає в 10 разів і зв’язок зникає", — пише Федоров.

Перше, що потрібно зробити, – включити національний роумінг та переключитися на іншого оператора. Щоб підключитися до мережі іншого оператора, потрібно:

Вимкнути автовибір мережі (на Android: налаштування – мобільна мережа (або підключення) – оператор, на iOS: параметри – стільникові дані – вибір мережі);

Знайти та вибрати доступну мережу;

Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати знову або вибрати іншу мережу;

Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

Другий – заздалегідь завантажити інтерактивну карту пунктів незламності в Дії. Адже в багатьох пунктах є Starlink для підключення до Інтернету та генератори для заряджання мобільного телефону.

"Ну і нагадую про енергостійкий фіксований інтернет. Одна з найефективніших технологій для цього — xPON. Працює 4+ години при відключеннях електроенергії. Тобто зможете через месенджер зателефонувати мамі і сказати, що у вас все ок", — йдеться у повідомленні.

Щоб залишатися на зв’язку, можна заздалегідь встановити на телефон месенджери, які працюють за принципом рації, щоб тримати зв’язок, якщо зникне мережа. Наприклад:

Voxer Walkie Talkie;

Walkie Talkie;

Two Way;

Bridgefy.

Слід зазначити, що радіус роботи таких програм залежить від покоління Bluetooth та перешкод для сигналу (до 60-100 м). Домовтесь про використання одного додатку із сусідами, щоб бути на зв'язку.

