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Один предмет вычистит все волосы из слива в ванне на долгое время: как прочистить канализацию за минуту

Автор
Мария Дума
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Как очистить слив от засора
Как очистить слив от засора. Фото Freepik

Этот способ решает проблему надолго

Устали иметь дело с медленным стеканием воды и забитыми трубами? Домашние средства, такие как пищевая сода и уксус, могут творить чудеса для незначительных засоров, однако, когда речь идет о серьезных закупорках, это требует серьезного решения. Также мы рассказывали, как сделать так, чтобы блендер сам себя помыл.

Волосы являются типичным виновником засоров, особенно в ванных комнатах. Со временем волосы могут накапливаться и создавать значительное засорение. Многие домовладельцы нашли простое, но эффективное решение этой проблемы – трос для труб. Подробно рассказываем вместе с express.

Что такое трос для труб?

Этот универсальный инструмент предназначен для проникновения глубоко в трубы и разбивания засоров. Обычно он состоит из длинного гибкого кабеля с крючком или щеткой на конце. Трос всовывается в трубу с вращениями. Благодаря этому инструмент легко разбивает засор и "уносит его с собой".

Трос может физически удалить засор, в отличие от химических очистителей, которые просто разбивают засор. Его можно использовать для разных стоков, включая душевые кабины, раковины и ванны.

Как использовать трос

Выберите правильный размер. Они бывают разной длины. Постепенно протягивайте кабель в дренаж, поворачивая его во время движения.

Когда вы почувствуете сопротивление, это означает, что вы достигли места, где образовалась пробка. Продолжайте вращать и толкать, пока засор не разорвется. Осторожно извлеките трос вместе с мусором и промойте дренаж горячей водой, чтобы удалить остатки мусора.

Подводя итог, дренажный трос является простым и эффективным инструментом для прочистки засоренных стоков. Также мы делились лайфхаком для простого очищения контейнеров для еды.

Теги:
#Уборка #Ванна #Лайфхак #Засорение