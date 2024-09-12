Один предмет вичистить все волосся зі зливу в ванні на довгий час: як прочистити каналізацію за хвилину

Цей спосіб вирішує проблему надовго

Втомилися мати справу з повільним стіканням води та забитими трубами? Домашні засоби, такі як харчова сода та оцет, можуть творити чудеса для незначних засмічень, однак, коли йдеться про серйозні закупорки, це потребує серйозного рішення. Також ми розповідали, як зробити так, щоб блендер сам себе помив.

Волосся є типовим винуватцем забитих стоків, особливо у ванних кімнатах. З часом волосся може накопичуватися та створювати значне засмічення. Багато домовласників знайшли просте, але ефективне рішення цієї проблеми — трос для труб. Детально розповідаємо разом із express.

Що таке трос для труб?

Цей універсальний інструмент призначений для проникнення глибоко в труби та розбивання засмічень. Зазвичай він складається з довгого гнучкого кабелю з гачком або щіткою на кінці. Трос засовується у трубу з обертаннями. Завдяки цьому інструмент легко розбиває засмічення та "забирає його з собою".

Трос може фізично видалити засмічення, на відміну від хімічних очищувачів, які просто розбивають засмічення. Його можна використовувати для різноманітних стоків, включаючи душові кабіни, раковини та ванни.

Як використовувати трос

Виберіть правильний розмір. Вони бувають різної довжини. Поступово протягуйте кабель у дренаж, обертаючи його під час руху.

Коли ви відчуєте опір, це означає, що ви досягнули місця, де утворився корок. Продовжуйте обертати та штовхати, доки засмічення не розірветься. Обережно дістаньте трос разом із сміттям та промийте дренаж гарячою водою, щоб видалити залишки сміття.

Підсумовуючи, дренажний трос є простим і ефективним інструментом для прочищення засмічених стоків. Також ми ділились лайфхаком для простого очищення контейнерів для їжі.