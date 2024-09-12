Интересный трюк от дизайнеров: один предмет на всю жизнь спасет вас от беспорядка
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 696
Книжный шкаф во всю стену – идеальный вариант
Кто сказал, что книги – это только для чтения? В современном интерьере они превратились в настоящий дизайнерский элемент. Просто как растения, но с ними есть другая сложность – мы рассказывали об этом подробно.
Стена книг от пола до потолка – это не просто место для хранения твоей библиотеки, но и стильный акцент, который придаст твоей гостиной особый шарм и уют. Подробно об этом поведали на homesandgardens.com.
Почему следует выбрать стену книг?
- Разноцветные корешки книг создают динамический визуальный эффект, напоминая обои. Это простой и эффективный способ добавить цвет и текстуру в интерьер.
- Помимо книг на полках можно разместить декор, фотографии, растения или даже создать небольшую домашнюю библиотеку с мягкими креслами.
- Большой книжный шкаф может визуально разделить комнату на зоны, например зону отдыха и рабочую зону.
- Книги хорошо поглощают звук, что делает комнату более уютной.
Как создать идеальную стену книг?
Комбинируйте открытые и закрытые полки. Открытые полки позволят продемонстрировать твою коллекцию книг, а закрытые – скрыть вещи, которые ты хочешь хранить вне зрения.
Книжный шкаф может стать ярким акцентом в интерьере или, напротив, гармонично вписаться в общую цветовую гамму. Размещайте книги не только вертикально, но и горизонтально, создавайте разнообразные композиции.
Стена книг – это не просто мебель, это выражение вашей индивидуальности и стиля. Это место, где собираются истории, идеи и мечты. Также мы рассказывали, какие цвета характерны для украинского стиля в интерьере.