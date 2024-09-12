Цікавий трюк від дизайнерів: один предмет на все життя врятує вас від безладу

Книжкова шафа на всю стіну — ідеальний варіант

Хто сказав, що книги – це лише для читання? У сучасному інтер'єрі вони перетворилися на справжній дизайнерський елемент. Просто як рослини, але з ними є інша складність — ми розповідали про це детально.

Стіна книг від підлоги до стелі – це не просто місце для зберігання твоєї бібліотеки, а й стильний акцент, який додасть твоїй вітальні особливого шарму та затишку. Детально про це розповіли на homesandgardens.com.

Чому варто обрати стіну книг?

Різнобарвні корінці книг створюють динамічний візуальний ефект, нагадуючи шпалери. Це простий і ефективний спосіб додати кольору та текстури в інтер'єр.

Крім книг, на полицях можна розмістити декор, фотографії, рослини або навіть створити невелику домашню бібліотеку з м’якими кріслами.

Велика книжкова шафа може візуально розділити кімнату на зони, наприклад, зону відпочинку та робочу зону.

Книги добре поглинають звук, що робить кімнату більш затишною.

Як створити ідеальну стіну книг?

Комбінуйте відкриті та закриті полиці. Відкриті полиці дозволять продемонструвати твою колекцію книг, а закриті – приховати речі, які ти хочеш зберігати поза зором.

reddit.com / Така стіна - вже сама по собі інтер'єр

Книжкова шафа може стати яскравим акцентом в інтер’єрі або, навпаки, гармонійно вписатися в загальну колірну гаму. Розміщуйте книги не тільки вертикально, але й горизонтально, створюйте різноманітні композиції.

Стіна книг – це не просто меблі, це вираз вашої індивідуальності та стилю. Це місце, де збираються історії, ідеї та мрії. Також ми розповідали, які кольори характерні для українського стилю в інтер’єрі.