Один ингредиент поможет приготовить борщ роскошно-красным: что добавить к свекле
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Свекла может терять цвет, но эта проблема имеет решение
Ароматный и аппетитный борщ по классическому рецепту получается не только вкусным и ароматным, но также красивым и ярким. Однако иногда он может терять цвет.
Это может произойти по нескольким причинам, связанным с приготовлением свеклы. Но есть способ сохранить его. "Телеграф" рассказывает об этом подробно.
Почему свекла может потерять цвет:
- Чем дольше свекла подвергается высокой температуре, тем больше она теряет свой пигмент.
- Одновременное приготовление с другими овощами – это ошибка, свеклу следует готовить отдельно.
Как сохранить насыщенный цвет борща
Чтобы свекла не побледнела, обжаривайте ее и тушите отдельно. Готовую обжаренную свеклу добавляйте на финальных этапах приготовления блюда. Если у вас есть томат в рецепте – его тоже добавляйте вместе со свеклой.
Еще один маленький секрет, с которым борщ точно будет багровым – это кислота. Добавьте немного уксуса (яблочный, винный) во время тушения свеклы. Свежевыжатый лимонный сок также поможет сохранить цвет.
С этими советами ваш борщ всегда будет особенно аппетитный и удачный цвет. Также мы рассказывали, как приготовить борщ с фрикадельками.