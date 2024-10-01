Один ингредиент поможет приготовить борщ роскошно-красным: что добавить к свекле

Свекла может терять цвет, но эта проблема имеет решение

Ароматный и аппетитный борщ по классическому рецепту получается не только вкусным и ароматным, но также красивым и ярким. Однако иногда он может терять цвет.

Это может произойти по нескольким причинам, связанным с приготовлением свеклы. Но есть способ сохранить его. "Телеграф" рассказывает об этом подробно.

Почему свекла может потерять цвет:

Чем дольше свекла подвергается высокой температуре, тем больше она теряет свой пигмент.

Одновременное приготовление с другими овощами – это ошибка, свеклу следует готовить отдельно.

Как сохранить насыщенный цвет борща

Чтобы свекла не побледнела, обжаривайте ее и тушите отдельно. Готовую обжаренную свеклу добавляйте на финальных этапах приготовления блюда. Если у вас есть томат в рецепте – его тоже добавляйте вместе со свеклой.

Еще один маленький секрет, с которым борщ точно будет багровым – это кислота. Добавьте немного уксуса (яблочный, винный) во время тушения свеклы. Свежевыжатый лимонный сок также поможет сохранить цвет.

С этими советами ваш борщ всегда будет особенно аппетитный и удачный цвет. Также мы рассказывали, как приготовить борщ с фрикадельками.